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Вернуть имущество бизнесмена на Иссык-Куле поручил президент ГКНБ

09:25, 14 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Во время встречи президента Садыра Жапарова с жителями Иссык-Кульского района и Балыкчи жительница Чолпон-Аты Сауле Мамбетова пожаловалась на действия сотрудников Государственного комитета национальной безопасности.

По ее словам, ее супруга подставили и требовали добровольно передать имущество в государственную собственность.

«В 1997 году мы получили от государства пустой участок около пансионата «Голубой Иссык-Куль». Мы занимались частным предпринимательством. Продав машину, построили на участке магазин. За 30 лет расширили его и достроили второй этаж. Все было законно», — сказала Сауле Мамбетова.

Представитель ГКНБ на встрече сообщил, что супруга женщины проверяли на причастность к ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева). Возбудили уголовное дело, в рамках следствия их гостевые дома «Уют» и «Уют+» передали мэрии Чолпон-Аты, сейчас она сдает объекты в аренду.

Садыр Жапаров уточнил у Мамбетовой, имеет ли ее муж отношение к Кольбаеву.

«Он не имел отношения. Они были одноклассниками, учились в одной школе. Но из нас делают врагов народа», — ответила женщина.

Президент решил выслушать нейтральную сторону. «Есть кто из Чолпон-Аты? Не бойтесь, поднимите руки. Есть у него связь с ОПГ Камчи Кольбаева? Нет? Вот, около 100 человек сидят, говорят, что не имеет отношения», — прокомментировал он.

Сауле Мамбетова добавила, что сотрудники ГКНБ потребовали у ее супруга 100 тысяч долларов. «За 10 дней до свадьбы сына пришли и угрожали устроить маски-шоу. Требовали деньги. Дали 10 дней», — сказала она.

Позже деньги передали суду в качестве вещдока.

«Неправильно поступили в ГКНБ. Если они жили в Чолпон-Ате, конечно, будет какая-то связь с Кольбаевым. Если не 80 процентов, то 50 процентов, или хотя бы 10-15 процентов. Никто из бизнесменов в Чолпон-Ате не может сказать, что вообще нет связи. Но вы несправедливо поступили. Все восстановите, раз они сами построили на пустом участке. ГКНБ, суд, сообща работайте, объективно рассмотрите во второй инстанции и восстановите справедливость», — поручил президент.

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