Криминал в Кыргызстане будет искоренен — Садыр Жапаров

Во время встречи президента Садыра Жапарова с жителями Иссык-Кульского района и Балыкчи один из пенсионеров призвал главу государства усилить борьбу с организованными преступными группами.

Он отметил, что военные ветераны готовы сотрудничать и оказывать содействие в этом вопросе.

По словам Садыра Жапарова, борьба с ОПГ продолжится.

«Всем службам дали задание. Кыргызстан должен быть без криминала. За последние годы имидж нашей страны на международной арене изменился. Если раньше при поиске информации о Кыргызстане в интернете чаще появлялись новости о криминале и митингах (в день проходило по 2-3 митинга), то теперь внимание привлекают Всемирные игры кочевников, достижения кыргызстанских спортсменов на международных соревнованиях, развитие экономики. Поэтому и растет количество туристов», — сказал президент.

Он напомнил: когда школьников раньше спрашивали, кем они хотят стать, они отвечали: вором в законе, смотрящим или положенцем.

«Такого больше не будет!» — подчеркнул Садыр Жапаров.