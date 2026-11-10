В Бишкеке у члена ОПГ, угрожавшего милиционерам, нашли оружие и наркотики

В Бишкеке у мужчины, которого МВД ранее считало активным участником ОПГ, обнаружили огнестрельное оружие, наркотики и четыре боевых патрона. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 ноября. Ранним утром в одном из развлекательных заведений столицы произошла драка с участием мужчины 1989 года рождения.

После этого он покинул место происшествия на BMW. Около 6.40 милиционеры остановили автомобиль, поскольку он передвигался без государственных регистрационных номеров. Машину отправили на штрафстоянку.

Блок YouTube

Во время оформления документов пассажир BMW, который являлся владельцем авто, начал нецензурно выражаться в адрес сотрудников милиции и угрожать им физической расправой. Его доставили в ГОМ-5 Первомайского района.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина ранее состоял на оперативном учете МВД как активный член ОПГ. После этого сотрудники милиции провели обыск автомобиля.

По результатам экспертизы изъятый предмет оказался огнестрельным оружием, найденное вещество — наркотическим средством. Также экспертиза подтвердила, что все четыре патрона пригодны для стрельбы.

По факту возбуждено уголовное дело. Мужчину водворили в ИВС.