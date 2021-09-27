Операция «Кустурация». Кого заставили поделиться миллионами с государством

В Кыргызстане бывшие чиновники, оказавшиеся за решеткой, стали добровольно перечислять помощь государству. Это позволяет им выходить на свободу еще до решения суда. Такую практику в народе назвали «кустуризацией». Определение получило популярность, когда президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев стали говорить о том, что коррупционеры и взяточники обязательно «срыгнут» награбленное.

Вспоминаем с 24.kg, кто за неполный год добровольно перечислил государству огромные суммы денег.

Раим-миллиард

После смены власти в октябре 2020 года ГКНБ возбудил уголовное дело по факту коррупции на таможне. Задержание экс-заместителя председателя ведомства Райымбека Матраимова выглядело смешно. Это произошло на автозаправке в двух шагах от здания самого ведомства. Позже выяснилось, что бывший таможенник живет неподалеку, и сам пошел на допрос.

В этот же день Райымбек Матраимов, видимо, не выходя из кабинета следователя, перечислил в бюджет 80 миллионов сомов. Ему вручили уведомление в совершении преступления, а затем суд отпустил его под подписку о невыезде.

Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов. Он выплачивал их два месяца.

Таможенник признал себя виновным в коррупции. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов. Ущерб он возмещал не только деньгами, но и недвижимостью.

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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев хотел отдать квартиры Матраимова сотрудникам ведомства. После критики недвижимость все же передали государству. Однако кто сейчас живет в раимовских квартирах и что стало с этим жильем, неизвестно.

Не успел Райымбек Матраимов вздохнуть с облегчением, как через неделю его вновь вызвали на допрос и арестовали по обвинению в незаконном обогащении. Юридически под стражей бывший таможенник находился почти два месяца, а фактически все это время он лежал в частной клинике «Бикард».

В апреле ГКНБ прекратил уголовное дело в отношении Райымбека Матраимова. За это экс-чиновник «подарил» государству еще одну квартиру площадью 232,3 квадратных метра рыночной стоимостью более 20 миллионов сомов.

Родственники в помощь

В октябре 2020-го ГКНБ задержал экс-заместителя председателя Финпола Эмиля Жамгырчиева и бывшего заместителя руководителя аппарата правительства Бакытбека Калмуратова. По версии следствия, бывшие чиновники вымогали у предпринимателя взятку в размере $50 тысяч за положительное решение по возбужденному уголовному делу.

Эмиль Жамгырчиев пробыл в СИЗО ГКНБ три месяца. В ходе следствия оба обвиняемых возместили ущерб.

Когда в казну было перечислено 20 миллионов сомов, бывшего финполовца отпустили под домашний арест. Бакытбек Калмуратов вышел из следственного изолятора в апреле, когда суд изменил ему меру пресечения.

Во время судебных разбирательств выяснилось, что ущерб государству выплатили родственники обвиняемых. Как за короткое время им удалось собрать такую сумму, так и осталось загадкой. Слушания по этому делу продолжаются.

Это все партия

Парламентские выборы в октябре 2020 года послужили поводом не только для смены власти, но и привели к возбуждению громких уголовных дел.

В ноябре 2020-го был задержан бывший полпред президента в парламенте Курманбек Дыйканбаев. Его обвинили в злоупотреблении должностным положением.

По версии следствия, чиновник вынуждал руководителя одного из госпредприятий, имеющих стратегическое значение, передать ему более 7 миллионов сомов, угрожая увольнением в случае отказа.

Четыре месяца понадобилось Курманбеку Дыйканбаеву, чтобы возместить весь ущерб и покинуть СИЗО ГКНБ.

В этот же период задержали бывшего главу Соцфонда Медера Ирсалиева и руководителя аппарата ведомства Акылбека Байдылдаева. Они тоже работали на партию власти и вымогали у каждого руководителя территориального подразделения деньги.

Для того чтобы выполнить требования руководства, некоторые сотрудники Соцфонда выводили деньги с расчетного счета.

Обоих чиновников приговорили к выплате штрафа.

Но они не единственные, кто погорел на сборах денег для партии, патронируемой тогда еще президентом Сооронбаем Жээнбековым и его братом Асылбеком.

В декабре 2020-го в Бишкеке был задержан бывший председатель ГСБЭП Бакир Таиров. Его обвинили в коррупции.

Чиновник поручил бывшему директору Госагентства по земельным ресурсам Каныбеку Ботобаеву собрать деньги с территориальных подразделений ГУ «Кадастр» в пользу партии власти перед выборами.

Через месяц после ареста Бакир Таиров заплатил ущерб государству в размере 20 миллионов сомов и вышел на свободу.

Суд признал бывшего финполовца виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа в 260 тысяч сомов.

Физкультурник вне закона

В декабре 2020-го ГКНБ задержал руководителя комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша Кылычбека Саркарбаева. Следователи утверждали, что чиновник пользовался поддельным паспортом, чтобы скрыть свою судимость. Его настоящая фамилия — Сулайманов.

Чиновник якобы состоял в тесных отношениях с лидером ОПГ Кадыром Досоновым по кличке Дженго, и привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

За год до задержания бывшего чиновника обвинили в участии в перестрелке со спортсменом Тологоном Рахманберди уулу. Последний тогда получил ранение в ногу.

Через месяц Кылычбек Саркарбаев, он же Сулайманов, возместил ущерб в один миллион сомов. После этого ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Ошский городской суд оправдал бывшего главу комитета физкультуры и спорта за отсутствием состава преступления.

Заводы, пароходы

В феврале за коррупцию задержали бывшего депутата парламента Кубанычбека Жумалиева. До этого Финпол проверял его незаконное обогащение.

Жумалиев и его супруга певица Роза Аманова не указали в декларациях о доходах почти 50 компаний и недвижимость. Все свое многочисленное имущество бывший парламентарий регистрировал на своих родственников.

В апреле Кубанычбек Жумалиев отдал в доход государства 1 миллиард сомов, и его отпустили под подписку о невыезде.

Премьер-министр времен Аскара Акаева выплатил ущерб не только деньгами. Он перечислил на счет ГКНБ 45 миллионов сомов, а остальную сумму погасил, отдав цементный завод в Таш-Кумыре (Ноокенский район). Его оценили в 955 миллионов сомов.

Куда уходят миллионы

В марте у экс-депутата парламента Марата Аманкулова выявили многочисленное имущество, среди которого особняки, машины и земельные участки. Все это бывший нардеп нажил за время своей политической деятельности.

Чтобы скрыть теневые активы Марат Аманкулов оформлял недвижимость на близких родственников и аффилированных лиц.

Бывший депутат ни дня не просидел под стражей, за что откупился, перечислив на счет ГКНБ 50 миллионов сомов.

У экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева тоже нашли многочисленную недвижимость, которую он оформлял на родственников.

Он сидел в СИЗО ГКНБ семь месяцев. Но потом все-таки согласился поделиться с государством непосильно нажитым. После выплаты ущерба в 50 миллионов сомов бывшему главе кабмина изменили меру пресечения.

В мае за незаконное обогащение был задержан экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов. По версии следствия, его активы и активы его близких родственников оцениваются в сумму свыше $50 миллионов.

В июле Азиз Суракматов пошел на сделку со следствием и возместил ущерб государству в сумме 150 миллионов сомов.

Сваты под прицелом

Сват экс-президента Сооронбая Жээнбекова Алиярбек Абжалиев тоже обвиняется в незаконном обогащении. По данным ГКНБ, он вмешивался в работу госорганов, лоббировал интересы частных структур в ущерб государственных интересов. При этом нардеп использовал свои родственные отношения с бывшим главой государства.

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За время работы на госдолжностях Алиярбек Абжалиев приобрел недвижимость в VIP-городках Бишкека и на Иссык-Куле. Еще в январе, до того как на него возбудили уголовное дело, депутат покинул страну.

Алиярбек Абжалиев вернулся в июне. Депутата не задержали, поскольку не объявляли в розыск. Сват экс-президента заплатил ущерб государству в размере 20 миллионов сомов.

И еще о коррупции на таможне

В июне за коррупцию был задержан начальник Юго-Западной таможни Нурбек Айтмаматов. По версии следователей, он организовал коррупционные схемы по недостоверному декларированию грузов и лжетранзит товаров.

Нурбек Айтмаматов легализовал деньги, приобретая большое количество движимого и недвижимого имущества. У него больше 30 элитных квартир стоимостью примерно $4,5 миллиона, машины стоимостью около $1 миллиона.

Таможенника отпустили под домашний арест, когда он перечислил в доход государства 74 миллиона 517 тысяч сомов от основной суммы — 100 миллионов сомов.

Несложно подсчитать, что почти за год по уголовным делам, где проходят чиновники, в казну должны были поступить миллиарды сомов. На эти деньги можно было построить школы, детские сады или больницы, но ни того ни другого общественность пока не наблюдает. Борьба с коррупцией, безусловно, — дело благое, но куда на самом деле уходят деньги, очередная власть тоже предпочитает скрывать.