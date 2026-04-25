Общество

Министр строительства Кыргызстана рассказал о борьбе с коррупцией и реформах

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Орунтаев заявил журналистам, что работа по противодействию коррупции в строительной сфере ведется постоянно.

По его словам, недавно в одном из регионов страны выявили нарушения при дорожном строительстве, после чего руководителя областного управления департамента строительного контроля и технического надзора района освободили от должности.

Нурдан Орунтаев отметил, что уровень коррупции можно снижать за счет повышения заработной платы сотрудников и создания системы, при которой они полностью обеспечены и не заинтересованы в нарушениях.

Он заявил, что, по оценке министерства, уровень коррупции в отрасли удалось снизить примерно на 70–80 процентов.

Отдельно министр напомнил о реформе системы лицензирования, которую провели в последние годы. По его словам, ранее эта сфера сопровождалась коррупционными схемами и неформальными платежами. Но после реформ поступления в бюджет значительно выросли: с примерно 450 тысяч сомов в 2023 году до 75 миллионов сомов в конце 2024-го.

В 2025 году, сообщил министр, доходы от лицензирования составили около 250 миллионов сомов, а с начала 2026-го — уже около 90 миллионов сомов. Нурдан Орунтаев подчеркнул, что эти средства поступают в виде государственной пошлины и направляются напрямую в бюджет.

Следующим этапом реформ, по словам министра, станет внедрение частной экспертизы в строительной сфере и запуск онлайн-системы.

В перспективе планируется открытие рынка частных экспертных организаций и дальнейшая либерализация лицензирования.

Министр отметил, что проводимые реформы носят долгосрочный характер и направлены на системное развитие отрасли.

Нурдан Орунтаев также рассказал журналистам, что его заработная плата составляет 100 тысяч сомов. 
Министр строительства Кыргызстана рассказал о борьбе с коррупцией и реформах
