Общество

В ГУВД Бишкека обсудили участившиеся факты задержания милиционеров

В ГУВД Бишкека прошло внеочередное оперативное совещание, где руководящему и личному составу передали обращение главы МВД о соблюдении законности.

Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров

Начальник ГУВД Азамат Токтоналиев довел до сотрудников недавнее интервью министра внутренних дел Улана Ниязбекова, касающееся участившихся фактов задержания сотрудников милиции.

«Главой МВД акцентировано внимание на недопустимости любых нарушений закона со стороны сотрудников милиции, фактов злоупотребления должностными полномочиями, коррупционных проявлений, а также действий, дискредитирующих органы внутренних дел. Поставлена задача обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодательства, служебной дисциплины и норм профессиональной этики каждым сотрудником», — говорится в сообщении.

На совещании в отношении 14 руководителей приняты строгие дисциплинарные меры, из их числа двое уволены.
