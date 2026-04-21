Дело о коррупции. Суд продлил срок ареста экс-начальнику милиции Балыкчи

Экс-начальник милиции Балыкчи Чынгыз Токолдошев останется под стражей на время продолжающегося расследования по делу о коррупции до 15 июня. Решение вынес Первомайский районный суд Бишкека, удовлетворив соответствующее ходатайство следователя.
Напомним, бывшему милицейскому чиновнику предъявлено обвинение по статье 336 «Коррупция» УК КР.
Ранее пользователи соцсетей активно обсуждали ролик, в котором на фото были спортсмены, сотрудники ГКНБ и органов внутренних дел. Их называли группой «40 чоро», которую якобы создали в поддержку тоже уже бывшему начальнику Управления ГКНБ по Бишкеку Эльдару Жакыпбекову. Среди прочих упоминали и Чынгыза Токолдошева.
Он назначен главой ОВД Балыкчи в июле 2025 года. До этого руководил отделом уголовного розыска ГУВД Бишкека. В феврале его освободили от должности.