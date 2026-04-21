Происшествия

Дело о коррупции. Суд продлил срок ареста экс-начальнику милиции Балыкчи

Экс-начальник милиции Балыкчи Чынгыз Токолдошев останется под стражей на время продолжающегося расследования по делу о коррупции до 15 июня. Решение вынес Первомайский районный суд Бишкека, удовлетворив соответствующее ходатайство следователя.

Фото из архива.

Напомним, бывшему милицейскому чиновнику предъявлено обвинение по статье 336 «Коррупция» УК КР.

Ранее пользователи соцсетей активно обсуждали ролик, в котором на фото были спортсмены, сотрудники ГКНБ и органов внутренних дел. Их называли группой «40 чоро», которую якобы создали в поддержку тоже уже бывшему начальнику Управления ГКНБ по Бишкеку Эльдару Жакыпбекову. Среди прочих упоминали и Чынгыза Токолдошева.

Он назначен главой ОВД Балыкчи в июле 2025 года. До этого руководил отделом уголовного розыска ГУВД Бишкека. В феврале его освободили от должности.
В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5
Военная техника и запрет на передвижение. На Иссык-Куле вводят комендантский час
Раису Атамбаеву вызвали на допрос в МВД — заявление дочери
В Бишкеке и Чуйской области объявили штормовое предупреждение
«Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
Дело о коррупции. Суд продлил срок ареста экс-начальнику милиции Балыкчи
