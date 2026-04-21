Дело о коррупции. Суд продлил срок ареста экс-начальнику милиции Балыкчи

Экс-начальник милиции Балыкчи Чынгыз Токолдошев останется под стражей на время продолжающегося расследования по делу о коррупции до 15 июня. Решение вынес Первомайский районный суд Бишкека, удовлетворив соответствующее ходатайство следователя.

Фото из архива. Экс-начальник милиции Балыкчи Чынгыз Токолдошев останется под стражей до 15 июня

Напомним, бывшему милицейскому чиновнику предъявлено обвинение по статье 336 «Коррупция» УК КР.

Ранее пользователи соцсетей активно обсуждали ролик, в котором на фото были спортсмены, сотрудники ГКНБ и органов внутренних дел. Их называли группой «40 чоро», которую якобы создали в поддержку тоже уже бывшему начальнику Управления ГКНБ по Бишкеку Эльдару Жакыпбекову. Среди прочих упоминали и Чынгыза Токолдошева.

Он назначен главой ОВД Балыкчи в июле 2025 года. До этого руководил отделом уголовного розыска ГУВД Бишкека. В феврале его освободили от должности.