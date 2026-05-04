Эксперты составили традиционный рейтинг Android-смартфонов по итогам апреля. Об этом проинформировали разработчики бенчмарка AnTuTu. Топ-10 основан на отзывах пользователей.

Лидером апрельского топа стал флагманский смартфон ZTE nubia Z80 Ultra, которым довольны 98,33 процента пользователей. За ним следуют Oppo K13 Turbo 5G (98,21 процента), Oppo Find X8 Ultra (95,29 процента) и Oppo Find X8S (94,93 процента).

На пятой строчке оказался ZTE nubia Z70S Ultra, средняя оценка которого составила 94,78 процента. С шестого по девятое места расположились Honor Magic 8 (94,5 процента), Xiaomi 15 Ultra (94,15 процента), OnePlus Ace 6 (93,83 процента) и субфлагманский Honor 400 Pro с 93,81 процента положительных оценок.

ТОП-10 замыкает флагманский realme GT 8 Pro, которым довольны 93,57 процента его пользователей.

Эксперты подчеркивают, что рейтинг строится на отзывах пользователей, а не на технических характеристиках. Общий балл устройства в подборке зависит от количества позитивных оценок.