21:49
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Техноблог

Эксперты составили традиционный рейтинг Android-смартфонов по итогам апреля

Эксперты составили традиционный рейтинг Android-смартфонов по итогам апреля. Об этом проинформировали разработчики бенчмарка AnTuTu. Топ-10 основан на отзывах пользователей.

Лидером апрельского топа стал флагманский смартфон ZTE nubia Z80 Ultra, которым довольны 98,33 процента пользователей. За ним следуют Oppo K13 Turbo 5G (98,21 процента), Oppo Find X8 Ultra (95,29 процента) и Oppo Find X8S (94,93 процента).

На пятой строчке оказался ZTE nubia Z70S Ultra, средняя оценка которого составила 94,78 процента. С шестого по девятое места расположились Honor Magic 8 (94,5 процента), Xiaomi 15 Ultra (94,15 процента), OnePlus Ace 6 (93,83 процента) и субфлагманский Honor 400 Pro с 93,81 процента положительных оценок.

ТОП-10 замыкает флагманский realme GT 8 Pro, которым довольны 93,57 процента его пользователей.

Эксперты подчеркивают, что рейтинг строится на отзывах пользователей, а не на технических характеристиках. Общий балл устройства в подборке зависит от количества позитивных оценок.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/372793/
просмотров: 58
Версия для печати
Материалы по теме
Нейросеть Google теперь генерирует документы из текста и фото
WhatsApp намерен дать пользователям 2 гигабайта для защищенных бэкапов чатов
Смартфон с полноценным водяным охлаждением выпустили в Китае
Падение рейтинга президента России Владимира Путина продолжается
Эксперты: Трехмерное сканирование лица — самый надежный способ защиты гаджета
Huawei отказалась от выпуска смартфонов с наклеенной на экран защитной пленкой
Samsung Galaxy S27 Ultra с батареей повышенной емкости показали инсайдеры
Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг Кыргызстана на уровне В
Эрназар Акматалиев возглавил мировой рейтинг лучших борцов по версии UWW
Как будет выглядеть Huawei Pura X Max, показали инсайдеры
Популярные новости
Новый смартфон от&nbsp;корпорации Xiaomi подорожает на&nbsp;более чем $100 Новый смартфон от корпорации Xiaomi подорожает на более чем $100
Нейросеть Google теперь генерирует документы из&nbsp;текста и&nbsp;фото Нейросеть Google теперь генерирует документы из текста и фото
Российский мессенджер Мах получил от&nbsp;Cloudflare статус шпионского приложения Российский мессенджер Мах получил от Cloudflare статус шпионского приложения
Cloudflare убрал статус шпионского приложения с&nbsp;российского мессенджера Мах Cloudflare убрал статус шпионского приложения с российского мессенджера Мах
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; 9&nbsp;мая состоится праздничный концерт В парке «Евразия» 9 мая состоится праздничный концерт
MEGA устроит розыгрыш iPhone 17&nbsp;среди гостей концертов Kyrgyz Tour MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
4 мая, понедельник
21:45
Эксперты составили традиционный рейтинг Android-смартфонов по итогам апреля Эксперты составили традиционный рейтинг Android-смартфо...
21:23
Сколько стоит «Бала ырысы». На выплаты детям выделят 3,3 миллиарда сомов
21:02
В ЖК предлагают ужесточить наказание за установку сетей на Иссык-Куле
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 мая: дожди, местами с грозами
20:48
В соцсетях показали штурмового робота «Алабай». Что о нем известно