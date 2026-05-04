14:34
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Бизнес

MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour

В рамках Kyrgyz Tour абонентов MEGA ждут не только живая музыка и атмосфера праздника, но и шанс выиграть iPhone. Приурочив к своему 20-летию, компания объявила о запуске специальной акции: среди участников концертов будут разыграны iPhone 17.

Принять участие в розыгрыше смогут как действующие, так и новые абоненты MEGA. Главное условие — быть абонентом компании с активным тарифом и иметь билет на концерт в выбранном городе.

Как участвовать действующим абонентам? Процесс максимально простой:

  1. Зарегистрироваться на концерт и получить ID билета.

  2. Ввести ID билета в приложении MegaPay (доступно в App Store и Google Play) в разделе «Акции».

  3. Дождаться проверки билета.

  4. После подтверждения вы автоматически становитесь участником розыгрыша.

После этого в MegaPay формируется электронный лотерейный билет — номером лоторейного билета является абонентский номер участника с присвоенным порядковым номером.

Как участвовать новым абонентам? Тем, кто только подключается к MEGA, нужно:

  1. Зарегистрироваться на концерт и получить ID билета.

  2. Купить SIM-карту MEGA и пройти регистрацию.

  3. Пополнить баланс и подключить тариф с оплатой минимум за два месяца вперед.

  4. Ввести ID билета в приложении MegaPay.

  5. Получить подтверждение участия.

После этого также создается электронный лотерейный билет, номер которого будет являться абонентским номером участника с присвоенным ему порядковым номером.

Розыгрыши будут проходить среди зарегистрированных участников. Так, поход на концерт может стать не только ярким событием, но и шансом получить новый смартфон.

Разрешение СРНФР при МЭиК КР № 542 от 24.04.2026 на проведение лотереи «Выиграй iPhone 17 в честь 20-летия MEGA».

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/372824/
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
MEGA подвела итоги 2025-го на годовом собрании акционеров
MEGA открывает код 880 для всех абонентов в честь 20-летия компании
30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
Двадцать лет вместе: MEGA делится праздником с абонентами
MEGA — 20 лет, соединяя страну
MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
MEGA объявляет скидки на устройства в рамках 20-летия компании
20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
Популярные новости
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Бизнес
MEGA устроит розыгрыш iPhone 17&nbsp;среди гостей концертов Kyrgyz Tour MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
4 мая, понедельник
14:00
Посол: Кыргызстан и Венгрия выстраивают стратегическое партнерство нового уровня Посол: Кыргызстан и Венгрия выстраивают стратегическое...
13:59
Кыргызстан и Сейшельские Острова вводят краткосрочный безвизовый режим
13:21
Франция повышает стоимость обучения для иностранных студентов почти в 20 раз
13:20
MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour
13:20
Эдуард Кубатов показал стадо маралов в горах «Беш-Таша»