В ЖК предлагают ужесточить наказание за установку сетей на Иссык-Куле

Председатель Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев посетил Тюпский и Иссык-Кульский районы и принял участие в акциях по очистке дна и берегов озера.

Сначала спикер вместе с депутатами Жогорку Кенеша и Чолпон-Атинского городского кенеша, а также с молодежью очистили берег Иссык-Куля. Затем они погрузились под воду и извлекли со дна мусор, представляющий угрозу для флоры и фауны озера.

Отметив, что Иссык-Куль является уникальным природным наследием, Марлен Маматалиев сказал: «К сожалению, в последнее время не только на берегу, но и под водой увеличилось количество мусора, особенно незаконно установленных синтетических рыболовных сетей, что наносит серьезный ущерб. Хотя это не видно снаружи, это неизбежно приводит к сокращению биологического разнообразия, гибели рыбы и нарушению экологического баланса. Сегодня мы сами стали свидетелями этого и извлекли множество отходов и синтетических сетей».

Также спикер отметил, что глава государства издал специальный указ и уже три года уделяет особое внимание данной проблеме: «Наш президент постоянно призывает бережно относиться к Иссык-Кулю, поскольку ситуация крайне опасная. К примеру, со дна нашего озера было извлечено браконьерских сетей протяженностью до 6 тысяч километров. Это равно расстоянию, которое можно преодолеть, 15 раз съездив в город Каракол. К сожалению, такие незаконные действия продолжаются и сейчас.

Поэтому сегодня мы выносим на общественное обсуждение соответствующий законопроект. В нем предлагается усилить меры наказания для тех, кто устанавливает сети в озере и ведет незаконную деятельность. Если закон будет принят, увеличатся штрафы, а для нарушителей в дальнейшем предусмотрено и лишение свободы».

Кроме того, председатель подчеркнул, что цель сегодняшней акции — очистка Иссык-Куля и предотвращение экологических проблем, и призвал граждан бережно относиться к природе: «Сохранить Иссык-Куль чистым и передать его будущим поколениям — наша общая обязанность. Человек, любящий свою землю и свой народ, не должен совершать такие вредные действия».

В свою очередь депутат Адилет Белеков отметил, что забота о чистоте должна начинаться с каждого гражданина, а депутат Улан Сариев подчеркнул, что экологические проблемы существуют не только на берегу, но и на дне озера, и добавил, что подобное сотрудничество необходимо продолжать.

Депутат Темирлан Айтиев отметил, что защита природы Иссык-Куля — сердца туризма страны — является вкладом в будущее, а заместитель председателя Болот Ибрагимов заявил, что необходимо уделять приоритетное внимание не только очистке, но и профилактике.

Депутат Токтобюбю Ашимова добавила, что проведенная акция является призывом ко всему обществу заботиться о чистоте нашей страны.

Напомним, что инициированный депутатами во главе с председателем Марленом Маматалиевым законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам усиления охраны водных объектов Кыргызской Республики» вынесен на общественное обсуждение.