Мораторий на повышение тарифов на платные образовательные услуги ввел президент

Мораторий на повышение тарифов на платные образовательные услуги для граждан Кыргызстана в течение 2026-2027 учебного года ввел президент страны. Садыр Жапаров подписал соответствующий указ 30 апреля.

Отмечается, что решение направлено на обеспечение доступности профессионального образования и усиление социальной защиты молодежи.

Действие указа распространяется на все образовательные организации высшего и среднего профессионального образования и должен исполняться как государственными, так и частными учреждениями.

Кабинету министров поручено принять все необходимые меры для реализации президентского указа.