Власть

Мораторий на повышение тарифов на платные образовательные услуги ввел президент

Мораторий на повышение тарифов на платные образовательные услуги для граждан Кыргызстана в течение 2026-2027 учебного года ввел президент страны. Садыр Жапаров подписал соответствующий указ 30 апреля.

Отмечается, что решение направлено на обеспечение доступности профессионального образования и усиление социальной защиты молодежи.

Действие указа распространяется на все образовательные организации высшего и среднего профессионального образования и должен исполняться как государственными, так и частными учреждениями.

Кабинету министров поручено принять все необходимые меры для реализации президентского указа.  
Материалы по теме
Продажу патронов ограничат на время ШОС и Игр кочевников
Предельные цены на внутренние авиарейсы утвердили в Кыргызстане
С 1 мая в Кыргызстане подорожает электроэнергия
Проверки бизнеса остановили до конца года — кабмин утвердил порядок моратория
Спор вокруг тарифов. Распредкомпании обвинили Минэнерго в непрозрачности
В Кыргызстане хотят ввести единый тариф на электроэнергию для распредкомпаний
Тарифы на воду пересмотрят: кабмин меняет правила расчета
Мораторий на проверки не для всех: Налоговая и Таможенная службы вне ограничений
Президент КР ввел мораторий на проверки бизнеса: в каких случаях они останутся
До конца года без проверок: кабмин вновь предлагает новый мораторий для бизнеса
Камчыбек Ташиев выступил с обращением к народу. Он просит не устраивать протесты
Бекназаров ответил Ташиеву на его обращение
Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
Из-за изменения русла реки Чу Кыргызстан теряет свои территории
К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
