В КР пытались ввезти грузовики с искаженными идентификационными данными

Государственная таможенная служба выявила попытку ввоза техники с искаженными идентификационными данными. 

Через пункт пропуска «Торугарт» из Китая в Кыргызстан прибыли шесть грузовых автомобилей Shachman, указанных как произведенные в 2022 году. В ходе проверки установлено, что VIN-номера изменены вручную, а фактический год выпуска автомобилей — 2017-2018.

Также выявлены нарушения по моделям SHACMAN M3000 и IVECO: оригинальные номера удалены и заменены новыми VIN, при этом сами машины собраны из деталей разных годов выпуска.

Все материалы переданы в следственные органы.

ГТС призывает граждан и предпринимателей тщательно проверять документы и происхождение техники при ее покупке.
Материалы по теме
Время прохождения грузового транспорта на отдельных КПП сократилось — таможня
В Баткене укрепляют рубежи: 260 таможенников вышли на границу
Усиление контроля за перемещением товаров и авто обсудили таможенники стран ЕАЭС
Пробки до 25 километров в прошлом: на КПП «Торугарт» ввели цифровую очередь
Таможня раскрыла массовый подлог при ввозе авто из Китая в Кыргызстан
При ввозе Lexus LX 570 «омолодили»: ущерб бюджету — почти 2,5 миллиона сомов
Система «Смарт бажы» помогла Таможенной службе собрать рекордные платежи
Кыргызстан и Узбекистан оптимизируют пропускную способность на госгранице
Таможня принесла бюджету Кыргызстана более 156 миллиардов сомов
Топ-5 новогодних товаров. За полтора месяца в Кыргызстан их ввезли 46 тонн
Два землетрясения зафиксировали сейсмологи, одно из&nbsp;которых ощутили в&nbsp;КР Два землетрясения зафиксировали сейсмологи, одно из которых ощутили в КР
Задержан бывший замглавы ГКНБ Даниэль Рысалиев Задержан бывший замглавы ГКНБ Даниэль Рысалиев
Экс-сотруднику ГКНБ по&nbsp;Иссык-Кульской области предъявлены обвинения в&nbsp;коррупции Экс-сотруднику ГКНБ по Иссык-Кульской области предъявлены обвинения в коррупции
Атака на&nbsp;Иран. Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ввести войска в&nbsp;Израиль Атака на Иран. Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль
Бизнес
Мировое признание: BAKAI&nbsp;&mdash; в&nbsp;журнале TIME Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
