В КР пытались ввезти грузовики с искаженными идентификационными данными

Государственная таможенная служба выявила попытку ввоза техники с искаженными идентификационными данными.

Через пункт пропуска «Торугарт» из Китая в Кыргызстан прибыли шесть грузовых автомобилей Shachman, указанных как произведенные в 2022 году. В ходе проверки установлено, что VIN-номера изменены вручную, а фактический год выпуска автомобилей — 2017-2018.

Также выявлены нарушения по моделям SHACMAN M3000 и IVECO: оригинальные номера удалены и заменены новыми VIN, при этом сами машины собраны из деталей разных годов выпуска.

Все материалы переданы в следственные органы.

ГТС призывает граждан и предпринимателей тщательно проверять документы и происхождение техники при ее покупке.