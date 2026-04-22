В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков

Министерство внутренних дел Кыргызстана опровергло распространяемую информацию о якобы разногласиях между правоохранительными органами. В ведомстве заявили, что силовые структуры работают в координации, а борьба с коррупцией ведется системно и в рамках закона.

В ведомстве подчеркнули, что подобные публикации не отражают реального положения дел.

По данным МВД, борьба с коррупцией в государственных органах ведется на системной основе и строго в рамках законодательства. Ключевым принципом остается неотвратимость ответственности — вне зависимости от должности и ведомственной принадлежности.

В министерстве отметили, что оперативно-следственные мероприятия, проводимые МВД, ГКНБ и органами прокуратуры, являются результатом скоординированной межведомственной работы.

В МВД добавили, что общая задача силовых структур — очищение государственных институтов от коррупции и укрепление доверия граждан к власти.

Отметим, что сегодня с аналогичным заявлением выступил и ГКНБ. Председатель спецслужб Жумгалбек Шабданбеков заявил, что между ГКНБ, МВД и органами прокуратуры нет никакого противостояния, а все правоохранительные структуры работают совместно в рамках закона.