Общество

Время прохождения грузового транспорта на отдельных КПП сократилось — таможня

На отдельных контрольно-пропускных пунктах Кыргызстана сократилось время прохождения грузового транспорта. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По ее данным, на КПП «Достук» доля большегрузов, проходящих контроль менее чем за час, за год выросла с 48 до 82 процентов.

Таможенники также отмечают увеличение общего объема грузоперевозок. Если в первом квартале 2025-го через «Достук» проехало 3 тысячи 842 грузовых авто, то в первом квартале 2026 года зафиксировано прохождение 10 тысяч 299.

Положительная динамика отмечена и на КПП «Кызыл-Кия». В первом квартале прошлого года здесь проходили контроль менее чем за час только 25 процентов грузовиков, в этом году показатель увеличился до 60 процентов.
