Попытка суицида у БЧК в Бишкеке. Девушку спас милиционер

В Бишкеке сотрудник патрульной милиции спас девушку, прыгнувшую в Большой Чуйский канал. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.
По данным ведомства, сегодня, 4 мая, около 20:30 в службу 102 поступило сообщение о попытке суицида на пересечении проспекта Шабдана Баатыра и улицы Ауэзова. На место прибыли сотрудники УПСМ.
По прибытии милиционеры установили, что девушка намеревается прыгнуть в воду. Несмотря на предпринятые меры, она совершила прыжок в канал.
Причины произошедшего уточняются. По предварительным данным, девушка могла пойти на этот шаг на фоне семейных проблем.