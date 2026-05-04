Попытка суицида у БЧК в Бишкеке. Девушку спас милиционер

В Бишкеке сотрудник патрульной милиции спас девушку, прыгнувшую в Большой Чуйский канал. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По данным ведомства, сегодня, 4 мая, около 20:30 в службу 102 поступило сообщение о попытке суицида на пересечении проспекта Шабдана Баатыра и улицы Ауэзова. На место прибыли сотрудники УПСМ.

По прибытии милиционеры установили, что девушка намеревается прыгнуть в воду. Несмотря на предпринятые меры, она совершила прыжок в канал.

Один из сотрудников незамедлительно прыгнул вслед за ней и вытащил ее из воды, тем самым спас жизнь девушки.

Причины произошедшего уточняются. По предварительным данным, девушка могла пойти на этот шаг на фоне семейных проблем.
