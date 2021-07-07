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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Таможенник Нурбек Айтмаматов заплатил 74 миллиона сомов и отпущен домой

Задержанный по подозрению в незаконном обогащении начальник Юго-Западной таможни Нурбек Айтмаматов отпущен под домашний арест. Он заплатил 74 миллиона сомов. Об этом редакции 24.kg сообщили в Бишкекском горсуде.

По его данным, постановлением горсуда 1 июля в отношении начальника Юго-Западной таможни применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уточняется, что чиновник возместил ущерб государству в размере 74 миллиона 517 тысяч сомов от основной суммы – 100 миллионов сомов. 

Напомним, Нурбека Айтмаматова задержали 9 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200200/
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