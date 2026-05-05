Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 5 мая будет облачно. Температура воздуха ожидается +25 градусов.

В Кыргызстане сегодня нерабочий день.

Отключение света, воды и газа

  • 30 апреля — 6 мая — район, ограниченный улицами Гаражной, Калинина и Салиевой, проспектом Жибек Жолу.

У кого намечается той

Алтынбек Сенирбаев

Родился 5 мая 1975 года. Глава государственной администрации — аким Чаткальского района Джалал-Абадской области.

Памятные даты

День Конституции Кыргызской Республики

В этот день в 1993 году на XII сессии Верховным Советом принята Конституция Кыргызской Республики.

С этого момента Республика Кыргызстан стала именоваться Кыргызской Республикой, а Конституция Киргизской ССР, принятая в 1978-м, утратила свою силу.

С момента принятия в Конституцию неоднократно вносились изменения и дополнения, она кардинально редактировалась несколько раз.

Международный день борьбы за права инвалидов

Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями.

Цель даты — обратить внимание широкой общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями, ведь очевидно, что их права на трудоустройство, доступное образование и инфраструктуру очень часто не соблюдаются даже в экономически развитых государствах, не говоря уже о других.

Международный день акушерки

Идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году.

Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992-м. Сегодня он отмечается в более 50 странах.

Основная цель праздника — информировать население о важности работы акушерок. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, ее опыта, знаний и навыков очень часто зависят жизнь и здоровье матери и ребенка.

Люди, которые меняли мир

Родилась этнограф Клавдия Антипина

Фото open.kg. Клавдия Антипина

Родилась 5 мая 1904 года в селе Турки Балашовского района Саратовской области в дворянской семье. Известный отечественный этнограф, специалист по этнографии кыргызов.

В 1937-м она с пятилетним сыном как жена врага народа сослана из Москвы во Фрунзе.

Попав в Киргизию, связала свою дальнейшую жизнь с изучением истории и культуры кыргызского народа, полюбила этот народ и до конца своих дней продолжала трудиться и служить ему.

Клавдия Антипина является крупнейшим знатоком культуры, традиций и быта кыргызского народа, автором научных трудов по истории и традициям национального ковроделия, узорного ткачества и многих других видов народно-прикладного искусства.

Ее главными научными исследованиями стали объемная монография «Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов», книги-альбомы «Народное искусство киргизов» и «Народные сокровища Киргизии».

Своими научными трудами поистине создала гимн тяжелому, но счастливому труду кыргызской женщины. Первой на научной основе разработала схемы размещения экспозиций и оформления экспонатов народного прикладного искусства в Историческом музее.

И сегодня многие художники-сценографы и модельеры, создавая декорации и костюмы к спектаклям, кино или фестивалям, обращаются к книгам Клавдии Антипиной.

Умерла 4 октября 1996 года.

Родился государственный деятель Болот Мамбетов

Родился в 1907-м. Кандидат экономических наук.

С 1954 по 1961 год — министр водного хозяйства Киргизской ССР, с 1961 по 1968 год — председатель Совета Министров Киргизской ССР, депутат Верховного Совета СССР VI созыва.

Умер 2 марта 1990-го в Москве.

В Бишкеке установлен памятник Болоту Мамбетову на Аллее государственных деятелей Киргизии ХХ века на улице Пушкина. Также его именем названа одна из улиц.

Родился государственный деятель Омутай Егимбаев

Фото аппарата президента . Омутай Егимбаев

Родился 5 мая 1919 года в селе Кой-Таш Чуйской области.

Дважды становился депутатом Верховного Совета пятого и шестого созывов. По решению сессии Верховного Совета пятого созыва избран председателем бюджетной комиссии. Избирался также членом, кандидатом в члены ЦК и членом ревизионной комиссии ЦК Компартии Киргизии.

После выхода на персональную пенсию в течение 17 лет был членом бишкекского городского Совета ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, являлся почетным членом президиума этого совета.

С 1993-го — председатель Совета ветеранов при трудовом коллективе управления делами Совета Министров Киргизской ССР.

Умер 17 сентября 2020 года.

Родился композитор Мукаш Абдраев

В 1920 году в селе Чон-Джар родился кыргызский советский композитор Мукаш Абдраев. Председатель правления Союза композиторов Киргизской ССР (1967-1979), народный артист Киргизской ССР (1974), педагог, профессор, общественный деятель.

Один из наиболее ярких и самобытных композиторов Кыргызстана, автор опер, кантат, ораторий, оркестровой музыки, музыки к спектаклям, песен.

Внес весомый вклад в развитие профессиональной музыки Киргизии.

Умер в 1979-м.

Родился полный кавалер ордена Славы Чынтемир Осмонов

Советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, наводчик миномета 44-го гвардейского стрелкового полка родился 5 мая 1923 года в селе Курбу Иссык-Кульской области. В сентябре 1942-го призван в Красную армию Тюпским райвоенкоматом. С марта 1943 года — в действующей армии. В 1947-м демобилизован.

В 1990 году имя героя войны присвоено восьмилетней школе села Курбу Ак-Суйского района.

Скончался 20 апреля 1987-го.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Родился писатель Мухтар Борбугулов

Родился 5 мая 1930 года в селе Кыз-Коль Сузакского района. Литературовед, прозаик, драматург, поэт.

С 1957-го — доцент кафедры кыргызской литературы, с 1969 года — заведующий кафедрой журналистики КГУ.

В 1988-м избран главным редактором Кыргызской советской энциклопедии Госкомиздата Киргизской ССР. В 1955 году издан первый сборник «Тамсилдер жана ырлар» («Стихи и басни»).

Автор нескольких сборников повестей и рассказов, басен, сатирических стихов, фельетонов, романа «Элеттик жигит» («Джигит из глухого айыла»), пьес «Барпы», «Кто видел такое?».

Умер в 2004-м.

Родился профессор Арстанбек Алтымышев

Фото open.kg. Арстанбек Алтымышев

Родился 5 мая 1930 года в селе Кара-Булак Кеминского района. Видный советский и кыргызский фармаколог, деятель здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики.

Специалист в области фармакологии группы алкалоидов.

Создал ряд лекарств на основе природных целебных средств. Лауреат Государственной премии Киргизской ССР в области науки и техники — за изготовление препарата «Ликорин».

Арстанбек Алтымышев — опытный экспериментатор, усовершенствовавший некоторые микрохирургические операции, разработавший ряд фармако-токсикологических методов для выяснения механизма действия исследуемых физиологически активных веществ.

Опубликовано более 190 научных работ, в том числе 14 монографий, 20 изобретений. Под руководством профессора защищены 20 кандидатских диссертаций.

Умер 27 января 2011-го.

Родился поэт-импровизатор Эстебес Турсуналиев

В 1931 году в селе Каинды родился акын, поэт-импровизатор, певец, музыкант-инструменталист Эстебес Турсуналиев.

С 1947-го — артист Киргизской государственной филармонии. В 1976 году создал фольклорную группу «Эл шайырлары» («Народные импровизаторы»). Народный артист СССР (1988). Снимался в кино.

Автор литературных сочинений. Печатался с 1950-го.

Родился актер Мукамбет Токтобаев

Родился в 1947 году в селе Барскоон Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Среди наиболее заметных ролей — Тейитбек («Курманбек»), Токтогул («Мин кыял»), Осмонкул («Осмонкул»), Танабай («Танабай Бакасов»), Семетей («Сын Манаса Семетей»), Лопахин («Вишневый сад»), Король Лир («Король Лир»).

Сыграл в кинофильмах «Восхождение на Фудзияму», «Чиркин омур», «Айыл окмоту», «Сокур кемпир көрөгөч», «Президент и бомж», «Взять Тарантину!».

Погиб 30 июля 2015-го.

Умер ученый Михаил Лущихин

Родился 14 ноября 1905 года в Рузе Московской области.

Академик АН Киргизской ССР, заслуженный деятель науки, заслуженный зоотехник Киргизии, автор новой ценной породы «горная киргизская тонкорунная овца».

Результаты научных исследований опубликованы в более 170 научных трудах, в том числе в пяти монографиях.

В 2001-м академик Михаил Лущихин, основатель научной школы овцеводства, посмертно удостоен золотой медали Кыргызской Республики «За выдающиеся достижения в науке XX века».

Его именем названа улица в Бишкеке.

Умер 5 мая 1978 года.

