Сели в Таджикистане унесли жизни четырех человек, пострадали десятки

В Таджикистане в результате сильных дождей и схода селевых потоков погибли четыре человека. Об этом пишут таджикские СМИ.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в городе Куляб, где пострадали еще пять человек — они госпитализированы. Около 450 жителей эвакуированы в безопасные места. По предварительным данным, в городе подтоплено около 850 жилых домов.

Последствия непогоды затронули и другие регионы страны, включая Душанбе. Сообщается о повреждениях больниц, школ, жилых домов и дорожной инфраструктуры. В ряде районов разрушены мосты, подтоплены сельскохозяйственные угодья.
