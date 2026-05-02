В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Командующим Национальной гвардией Вооруженных сил Кыргызстана стал Данияр Исаков.
Ранее Нацгвардию возглавлял Талантбек Эргешов.
Данияр Исаков родился 1 мая 1974 года. Окончил Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева, Общевойсковую академию Вооруженных сил России.
Кылычбек Султан освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Пакистане.
Его назначили послом 8 июля 2025 года.
Самат Асаналиев назначен заместителем мэра Нарына.
Ранее исполнявшая обязанности заместителя мэра Элнура Асангазы кызы переведена на другую работу.
Самат Асаналиев имеет высшее образование, является экономистом-менеджером
и юристом.
Первым заместителем акима Джумгальского района стал Байыш Сагынбеков.
Родился в 1992 году. Окончил юридический колледж Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, Юридический институт КНУ.
До назначения работал в аппарате Жогорку Кенеша.
