Сети вытаскивают из рек. В Кара-Кульдже милиция вышла на рейды

В Ошской области сотрудники милиции провели рейд против незаконной рыбалки в Кара-Кульджинском районе.

Как сообщили в УВД, личный состав районного отдела внутренних дел вышел на берега рек с целью пресечения браконьерства и защиты природных ресурсов.

В ходе проверки обнаружены и изъяты незаконно установленные рыболовные сети.

Кроме того, с местными жителями проведены профилактические беседы о вреде незаконного вылова рыбы и необходимости соблюдения природоохранного законодательства.

В милиции отметили, что подобные рейды направлены на сохранение водных ресурсов и обеспечение экологической безопасности.

Такие мероприятия продолжаются и в других районах области.