В парке «Евразия» 9 мая состоится праздничный концерт

Приглашаем 9 мая в парк «Евразия» на праздничный концерт, приуроченный к 81-й годовщине Дня Победы.

В этот вечер на сцене выступят Амирчик, Бегиш, Сымык Бейшекеев и многие другие артисты, которые подарят вам яркие эмоции, живую музыку и незабываемую атмосферу праздника!

Вечер дополнят ведущие, специальные выступления и праздничная атмосфера, которая собирает всех вместе. 

Масштабные торжества пройдут при участии международного патриотического движения «Победа 9/45».

  • Начало в 18.00.
  • Парк «Евразия».
  • Вход бесплатный.

Важно: вход осуществляется по предварительному бронированию через приложение «Евразия Парк».

Приходите провести вечер вместе! 
