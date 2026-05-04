В парке «Евразия» 9 мая состоится праздничный концерт

Приглашаем 9 мая в парк «Евразия» на праздничный концерт, приуроченный к 81-й годовщине Дня Победы.
В этот вечер на сцене выступят Амирчик, Бегиш, Сымык Бейшекеев и многие другие артисты, которые подарят вам яркие эмоции, живую музыку и незабываемую атмосферу праздника!
Вечер дополнят ведущие, специальные выступления и праздничная атмосфера, которая собирает всех вместе.
Масштабные торжества пройдут при участии международного патриотического движения «Победа 9/45».
- Начало в 18.00.
- Парк «Евразия».
- Вход бесплатный.
Важно: вход осуществляется по предварительному бронированию через приложение «Евразия Парк».
Приходите провести вечер вместе!