Бывший глава МИД КР раскритиковал заявление президента Израиля о санкциях

Бывший министр иностранных дел Аликбек Джекшенкулов прокомментировал заявление президента Израиля Ицхака Герцога о возможном использовании Кыргызстана Ираном для обхода санкций. Свое мнение он опубликовал в соцсетях.

По словам Джекшенкулова, подобные высказывания являются «голословными» и представляют собой вмешательство в суверенное право страны проводить независимую внешнюю политику.

Он подчеркнул, что КР в 2026 году председательствует в Шанхайской организации сотрудничества, и визиты иностранных делегаций в Бишкек проходят в рамках подготовки к саммиту организации.

Аликбек Джекшенкулов отметил, что интерпретация таких визитов как возможных каналов для обхода санкций не имеет оснований и может нанести ущерб двусторонним отношениям.

Он также выразил сомнение в корректности оценок израильской стороны.

Кроме того, экс-глава МИД выступил с резкой критикой политики Израиля, заявив о нарушениях норм международного права и игнорировании решений международных организаций.

Отметим, президент Израиля Ицхак Герцог, выступая в ходе визита в Казахстан, заявил о рисках использования стран Центральной Азии, включая Кыргызстан, для обхода санкций Ираном.