Курманбек Дыйканбаев пошел на сделку со следствием и заплатил 7 миллионов сомов

Бывший полпред президента в парламенте Курманбек Дыйканбаев внес на счет ГКНБ 7 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Уточняется, что бывший чиновник пошел на сделку со следствием и согласился возместить ущерб.

Ранее сообщалось, что Курманбека Дыйканбаева отпустили из СИЗО ГКНБ. 1 апреля суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест до 24 мая.

Напомним, 24 ноября 2020 года Курманбека Дыйканбаева задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 320 УК КР (злоупотребление должностным положением).

Следствием установлено, что в период избирательной кампании в октябре он, действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из госпредприятий, имеющих стратегическое значение, передать ему денежные средства в сумме более 7 миллионов сомов под угрозой освобождения от занимаемой должности в случае отказа.