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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Незаконное обогащение. Алиярбек Абжалиев перевел на счет ГКНБ 20 миллионов сомов

Депутат парламента Алиярбек Абжалиев перечислил на расчетный счет ГКНБ 20 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что парламентарий перечислил часть денег в счет погашения ущерба.

«Всего ущерб по этому делу составляет около 50 миллионов сомов. Еще 30 миллионов сомов должны поступить в ближайшее время. Известно, что Алиярбек Абжалиев не находился в розыске, поэтому его не задержали», — сообщили редакции.

Напомним, АКС ГКНБ установила факты незаконного обогащения со стороны депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева. По версии следствия, работая на госслужбе, он приобрел активы, несопоставимые с его официальными доходами, в частности, более 20 элитных квартир, жилые дома в VIP-городках Бишкека, пансионат в Иссык-Кульской области, земельные участки на территории Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также недвижимость в Турции и ОАЭ.

В январе Алиярбек Абжалиев вылетел по маршруту Бишкек — Стамбул.

Алиярбек Абжалиев — сват экс-главы государства Сооронбая Жээнбекова. Его сын женат на дочери бывшего президента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199084/
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