Власть

Селевой удар по югу. Адылбек Касымалиев требует срочных действий от силовиков

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел оперативное совещание по ситуации со сходом селевых потоков в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

В ходе встречи заслушаны доклады главы МЧС и представителей профильных ведомств о текущей обстановке и мерах по ликвидации последствий.

Отмечено, что на местах ведутся интенсивные работы по расчистке селевых наносов, восстановлению дорог и поврежденной инфраструктуры. В операции задействованы подразделения МЧС, МВД, Минобороны, местные власти и специализированная техника.

По итогам совещания ведомствам поручено усилить мониторинг ситуации, ускорить восстановительные работы, провести оценку ущерба и разработать дополнительные меры по предотвращению схода селей в будущем.
Судьба активов Камчи Кольбаева: что ответили депутатам Жогорку Кенеша
Жесткий разговор с депутатом Гулей Кожокуловой о системе, Бишкеке и будущем КР
Депутат ЖК обвинил Минпросвещения в обмане по вопросу школьной формы
Кыргызстан: кадровые перестановки за 27 апреля — 1 мая
MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour
К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
Селевой удар по югу. Адылбек Касымалиев требует срочных действий от силовиков
