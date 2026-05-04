Селевой удар по югу. Адылбек Касымалиев требует срочных действий от силовиков

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел оперативное совещание по ситуации со сходом селевых потоков в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

В ходе встречи заслушаны доклады главы МЧС и представителей профильных ведомств о текущей обстановке и мерах по ликвидации последствий.

Отмечено, что на местах ведутся интенсивные работы по расчистке селевых наносов, восстановлению дорог и поврежденной инфраструктуры. В операции задействованы подразделения МЧС, МВД, Минобороны, местные власти и специализированная техника.

По итогам совещания ведомствам поручено усилить мониторинг ситуации, ускорить восстановительные работы, провести оценку ущерба и разработать дополнительные меры по предотвращению схода селей в будущем.