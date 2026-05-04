Сколько стоит «Бала ырысы». На выплаты детям выделят 3,3 миллиарда сомов

Кабинет министров планирует направить 3 миллиарда 316 миллионов сомов на выплату пособий детям до трех лет. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан для реализации указа президента Садыра Жапарова о введении государственного пособия «Бала ырысы».

Согласно инициативе, с 1 июля 2026 года ежемесячное пособие в размере 1тысяча 200 сомов будут получать все дети до трех лет — вне зависимости от доходов семьи.

По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане насчитывается около 445 тысяч детей в этой возрастной категории.

Сейчас пособие «Үй-бүлөгө көмөк» в размере 1 тысяча 200 сомов выплачивается только нуждающимся семьям с детьми до 16 лет.

Напомним, с 1 января 2026 года вступил в силу Закон «О государственных пособиях», согласно которому вне зависимости от социально-экономического положения семьи назначается ежемесячная выплата на третьего и каждого последующего ребенка — до достижения им трехлетнего возраста.