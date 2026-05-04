22:07
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Власть

Сколько стоит «Бала ырысы». На выплаты детям выделят 3,3 миллиарда сомов

Кабинет министров планирует направить 3 миллиарда 316 миллионов сомов на выплату пособий детям до трех лет. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан для реализации указа президента Садыра Жапарова о введении государственного пособия «Бала ырысы».

Согласно инициативе, с 1 июля 2026 года ежемесячное пособие в размере 1тысяча 200 сомов будут получать все дети до трех лет — вне зависимости от доходов семьи.

По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане насчитывается около 445 тысяч детей в этой возрастной категории.

Сейчас пособие «Үй-бүлөгө көмөк» в размере 1 тысяча 200 сомов выплачивается только нуждающимся семьям с детьми до 16 лет. 

Напомним, с 1 января 2026 года вступил в силу Закон «О государственных пособиях», согласно которому вне зависимости от социально-экономического положения семьи назначается ежемесячная выплата на третьего и каждого последующего ребенка — до достижения им трехлетнего возраста.
Ссылка: https://24.kg/vlast/372875/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Селевой удар по югу. Адылбек Касымалиев требует срочных действий от силовиков
Глава кабмина требует изменений: в Минздраве обсудили качество лечения
Справки о наличии скота отменят на бумаге. Услуги переводят в «Түндүк»
Выезд в Россию усложнят, детей лишат упрощенного пересечения границы
В Бишкеке открылась выставка туризма и индустрии гостеприимства
В Жогорку Кенеш внесли закон о выплатах пособий всем детям до трех лет
Землю в госрезиденции запретили передавать, но есть исключение
Инвесторов обязали отчитываться: в Кыргызстане ужесточили контроль за проектами
Кабмин меняет подход к оценке: стоимость активов привяжут к условиям сделок
Глава Совмина Того прибыл в Бишкек с официальным визитом
Популярные новости
Судьба активов Камчи Кольбаева: что ответили депутатам Жогорку Кенеша Судьба активов Камчи Кольбаева: что ответили депутатам Жогорку Кенеша
Жесткий разговор с&nbsp;депутатом Гулей Кожокуловой о&nbsp;системе, Бишкеке и&nbsp;будущем&nbsp;КР Жесткий разговор с депутатом Гулей Кожокуловой о системе, Бишкеке и будущем КР
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;27&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; 1&nbsp;мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 27 апреля — 1 мая
Депутат ЖК&nbsp;обвинил Минпросвещения в&nbsp;обмане по&nbsp;вопросу школьной формы Депутат ЖК обвинил Минпросвещения в обмане по вопросу школьной формы
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; 9&nbsp;мая состоится праздничный концерт В парке «Евразия» 9 мая состоится праздничный концерт
MEGA устроит розыгрыш iPhone 17&nbsp;среди гостей концертов Kyrgyz Tour MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
4 мая, понедельник
21:45
Эксперты составили традиционный рейтинг Android-смартфонов по итогам апреля Эксперты составили традиционный рейтинг Android-смартфо...
21:23
Сколько стоит «Бала ырысы». На выплаты детям выделят 3,3 миллиарда сомов
21:02
В ЖК предлагают ужесточить наказание за установку сетей на Иссык-Куле
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 мая: дожди, местами с грозами
20:48
В соцсетях показали штурмового робота «Алабай». Что о нем известно