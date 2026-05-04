Общество

В соцсетях показали штурмового робота «Алабай». Что о нем известно

В социальных сетях распространяется видео с демонстрацией штурмового робота под названием «Алабай», который, как утверждается, создан в Кыргызстане для спецподразделений.

На опубликованных кадрах показан наземный робот, способный передвигаться по пересеченной местности, подниматься по лестницам и использоваться при штурме зданий. В описании к видео говорится, что он якобы разработан по заказу спецназа «Альфа» Государственного комитета национальной безопасности КР и может принимать на себя первый огонь, снижая риски для личного состава.

Напомним, ранее в Кыргызстане уже заявляли о разработке отечественных военных технологий. В частности, в январе 2026 года стало известно об испытаниях наземного робота-камикадзе «Каракурт», созданного местной компанией. Сообщалось, что он способен доставлять боеприпасы и поражать цели.

Кроме того, спецподразделения страны в рамках учений уже применяли элементы роботизированной техники и беспилотные системы.
День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
В парке «Евразия» 9 мая состоится праздничный концерт
MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour
К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
