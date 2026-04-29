Происшествия

Директор и бухгалтер задержаны. В Бишкеке выявили коррупцию в электросетях

Фото пресс-службы МВД

В Бишкеке раскрыта коррупционная схема в предприятии электрических сетей. Должностных лиц подозревают в выводе средств через фиктивную зарплату — ущерб оценивается как особо крупный. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным следствия, с 2023 года по март 2026-го руководство и бухгалтерия предприятия организовали незаконный вывод денежных средств.

Установлено, что директор А.М., главный бухгалтер Ч.И. и ее заместитель Д.Ш. действовали по предварительному сговору. Через бухгалтерию оформлялись фиктивные ведомости, по которым деньги якобы в виде заработной платы перечислялись на банковский счет Д.Ш. После этого средства обналичивались и распределялись между участниками схемы.

По информации ведомства, государственному предприятию причинен ущерб в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемые А.М., 1969 года рождения, Ч.И., 1972 года рождения, и Д.Ш., 1980 года рождения, задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Следственные действия продолжаются. 
