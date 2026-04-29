Директор и бухгалтер задержаны. В Бишкеке выявили коррупцию в электросетях

В Бишкеке раскрыта коррупционная схема в предприятии электрических сетей. Должностных лиц подозревают в выводе средств через фиктивную зарплату — ущерб оценивается как особо крупный. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным следствия, с 2023 года по март 2026-го руководство и бухгалтерия предприятия организовали незаконный вывод денежных средств.

Установлено, что директор А.М., главный бухгалтер Ч.И. и ее заместитель Д.Ш. действовали по предварительному сговору. Через бухгалтерию оформлялись фиктивные ведомости, по которым деньги якобы в виде заработной платы перечислялись на банковский счет Д.Ш. После этого средства обналичивались и распределялись между участниками схемы.













Следственные действия продолжаются.