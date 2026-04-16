Утвержден новый порядок управления коррупционными рисками в госорганах

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики сообщает, что кабинет министров принял постановление от 8 апреля 2026 года № 232, которым утверждено положение о порядке выявления, оценки и управления коррупционными рисками в государственных органах и органах местного самоуправления.

Документ разработан главным надзорным органом во исполнение Государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025-2030 годы и направлен на внедрение современного подхода к предупреждению коррупции.

Положение устанавливает единую систему выявления, оценки и управления коррупционными рисками, включая их идентификацию, распределение по степени значимости, разработку мер реагирования и мониторинг.

Особое внимание уделено наиболее уязвимым сферам, включая государственные закупки, управление и распоряжение государственным (муниципальным) имуществом, контрольно-надзорную деятельность, разрешительные и регистрационные процедуры.

В соответствии с положением государственные органы обязаны формировать и регулярно обновлять перечни коррупционных рисков, а также разрабатывать планы управления ими с указанием конкретных мероприятий, сроков исполнения и показателей эффективности. Предусмотрена обязательная публикация данной информации, что обеспечивает прозрачность деятельности государственных органов и повышение уровня подотчетности.

Отдельно закреплена персональная ответственность руководителей государственных органов и исполнительных органов местного самоуправления за организацию и эффективное функционирование системы управления коррупционными рисками.

Реализация положения позволит усилить внутренние механизмы предупреждения коррупции, повысить эффективность государственного управления, снизить коррупционные риски в ключевых сферах и укрепить доверие граждан к государственным институтам.

Генпрокуратура продолжит координационное и методическое сопровождение внедрения нового порядка, а также осуществление мониторинга его практической реализации.