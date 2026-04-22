Происшествия

В Фонде туризма раскрыта коррупционная схема на 90 миллионов сомов

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по факту причинения крупного ущерба государству в Фонде поддержки развития туризма при Министерстве экономики и коммерции.

По данным надзорного органа, с 2022 по 2024 год должностные лица фонда организовали устойчивую коррупционную схему с участием частных компаний.

Как установлено, под предлогом развития туристической отрасли заключались невыгодные для государства договоры на консультационные услуги и реализацию различных проектов. Значительная часть этих проектов фактически не реализована.

В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму свыше 90 миллионов сомов.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия, устанавливаются все причастные лица и обстоятельства дела.
Государство вмешалось в долгострой, проблемные объекты в КР перезапустят
В Бишкеке на 103-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны
В Кыргызстане вводится институт выездного посла. ЖК одобрил закон о дипслужбе
Тарас Шевченко: Люди не всегда понимают, насколько многогранным может быть блюз
