В Фонде туризма раскрыта коррупционная схема на 90 миллионов сомов

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по факту причинения крупного ущерба государству в Фонде поддержки развития туризма при Министерстве экономики и коммерции.

По данным надзорного органа, с 2022 по 2024 год должностные лица фонда организовали устойчивую коррупционную схему с участием частных компаний.

Как установлено, под предлогом развития туристической отрасли заключались невыгодные для государства договоры на консультационные услуги и реализацию различных проектов. Значительная часть этих проектов фактически не реализована.

В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму свыше 90 миллионов сомов.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия, устанавливаются все причастные лица и обстоятельства дела.