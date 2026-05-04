Ремонт на участке объездной дороги. УПСМ предупреждает о возможных заторах

Управление патрульной службы милиции информирует, что на пересечении объездной дороги с улицей Алма-Атинской в Бишкеке проводятся дорожно-ремонтные работы. В связи с этим на данном участке возможно затруднение движения транспортных средств.

Водителей просят заранее планировать маршрут и по возможности выбирать альтернативные пути передвижения.

Инспекторы Управления патрульной службы милиции ежедневно несут службу на данном участке дороги, принимая все необходимые меры по регулированию дорожного движения и снижению заторов.