Убийство Саймаити. Следствие не установило, как внедорожник оказался в Турции

Следствие по внедорожнику, которым пользовался убитый Айеркен Саймаити, еще продолжается. Об этом на заседании парламента сообщил начальник следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу.

Ранее глава депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Талант Мамытов сообщил об итогах работы.

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Депутат Рыскелди Момбеков поинтересовался, почему в состав комиссии не пригласили Али Токтакунова — автора журналистского расследования, факты из которого стали основной для создания комиссии.

Талант Мамытов ответил, что журналиста приглашали, но вместо него пришла руководитель бишкекского бюро «Азаттык Медиа» Айзада Касмалиева и сообщила, что он находится в Праге.

Он также уточнил, что бывший консул КР в Стамбуле (Турция) Эркин Сопоков проходит подозреваемым по факту незаконного предоставления Саймаити машины.

«Есть информация, что эта машина была выкрадена. Как она проехала три государства?» — спросил Рыскелди Момбеков.

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Начальник следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу ответил, что по данному факту следствие продолжается. «Мы не смогли провести экспертизу автомобиля, он находится на стоянке в Турции. Сделали запрос в Интерпол, нам сказали, что авто в розыске», — ответил он.

Напомним, Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября 2019 года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После смерти бизнесмена выяснилось, что он имел связи и с другими кыргызскими чиновниками и политиками, а с некоторыми даже тесно дружил. В их числе и был Эркин Сопоков.

После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.