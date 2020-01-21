К подозрительным финансовым операциям Саймаити имел отношение еще в 2014 году

Депутатская комиссия по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити приступила к работе.

Сегодня на заседание пригласили представителей Нацбанка, Таможенной службы, Госфинразведки.

Депутаты поинтересовались у председателя Государственной службы финансовой разведки Гуламжана Анарбаева, когда Айеркен Саймаити попал в поле зрения ведомства. Он сообщил, что деятельностью китайского предпринимателя Финразведка заинтересовалась еще в 2014 году.

«Мы тогда выявили сомнительные денежные потоки и обнаружили, что к подозрительным финансовым операциям имеет отношение Айеркен Саймаити. Всю информацию мы передали в компетентные органы. Госфинразведка не может возбуждать уголовное дело. Но спустя два года, в 2016-м, все следственные действия по нашей справке были прекращены по непонятным причинам», — отметил Гуламжан Анарбаев.

Ранее Финразведка заявила нардепам, что $700 миллионов — это не деньги из государственного бюджета Кыргызстана. По ее данным, вывезены они были не из нашей республики. Сейчас ведомство выясняет, кому принадлежали $700 миллионов и отмывались ли они в стране. Гуламжан Анарбаев проинформировал, что это деньги частного бизнеса.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.