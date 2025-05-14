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Общество

В Кыргызстане более 2 миллионов трудоспособных граждан

В Кыргызстане трудоспособное население составляет 2 миллиона 620 тысяч граждан. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Службы по контролю и надзору трудового законодательства Чолпонкул Мадьяров.

По его словам, все они должны работать согласно требованиям трудового законодательства и охраны труда.

«Охрана труда значит, что человек утром уходит на работу, а вечером здоровым и невредимым возвращается в семью. К сожалению, неформальный сектор, в котором не заключаются трудовые договоры, в республике все еще присутствует. Но такое встречается даже и в формальном секторе. Например, в сфере строительства недобросовестные работодатели, чтобы уйти от ответственности, заставляют сотрудников брать патенты. Мы объясняем, что строительство относится к опасным видам работ и там не должны работать по патенту», — сказал Чолпонкул Мадьяров.

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Он отметил, что есть программа по выведению неформального сектора из тени, рассчитанная до 2030 года. В ней задействованы: Службы по контролю и надзору трудового законодательства, Социальный фонд и Налоговая служба. Подписан меморандум, работа ведется.

Чолпонкул Мадьяров подчеркнул, что законодательством предусмотрен штраф в 23 тысячи сомов за прием на работу без оформления трудового договора.

С начала 2025 года компенсации за трудовые увечья выросли втрое и составили 39 миллионов сомов. В сравнении с аналогичным периодом 2024-го показатели свидетельствуют о существенном росте как проверок, так и выявленных нарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328994/
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