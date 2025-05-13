Как правильно оформить трудовой договор и что нужно знать об испытательном сроке

Заключение трудового договора — важный этап официального трудоустройства. Согласно трудовому законодательству Кыргызской Республики, договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах: один передается работнику, второй остается у работодателя.
В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции поясняют:
На основании подписанного договора в течение трех дней издается приказ (или распоряжение) о приеме на работу, с которым работника знакомят под расписку. Кроме того, при приеме на работу работодатель обязан ознакомить сотрудника с правилами внутреннего трудового распорядка, провести инструктаж по охране труда и завести (или дополнить) трудовую книжку.
Закон также допускает возможность заключения трудовых договоров с несколькими работодателями, если это не запрещено и осуществляется в рамках совместительства.
Что касается испытательного срока, он может быть установлен только при наличии соответствующего условия в трудовом договоре. Если такое условие отсутствует, сотрудник считается принятым без испытания. Максимальный срок испытания составляет три месяца, а для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и руководителей структурных подразделений — до шести месяцев. При этом в период испытания не включаются дни фактического отсутствия на работе.
Некоторые категории работников освобождаются от испытания: это несовершеннолетние, лица, избранные на оплачиваемую выборную должность, победители конкурсов на замещение должностей, а также сотрудники, переведенные по согласованию между работодателями.
Если по итогам испытания работник не соответствует занимаемой должности, работодатель вправе расторгнуть договор, предупредив об этом не менее чем за три дня и указав обоснованные причины.