Третья волна COVID-19. Ждем повторения «черного июля»?

Заболеваемость коронавирусом и внебольничной пневмонией в Кыргызстане бьет антирекорды. Люди в шоке от официальной статистики, а чиновники успокаивают и призывают не сравнивать с показателями прошлого года.

На те же грабли?

В Минздраве объяснили рост заболеваемости появлением новых мутированных штаммов, «усталостью» людей от всех видов ограничений и, как следствие, тотальным несоблюдением населением средств профилактики (ношение масок, соблюдение гигиены рук и физической дистанции). А также улучшением ранней диагностики.

Директор департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Султан Абдыкадыров считает, что нынешняя ситуация сильно отличается от прошлогодней.

«В прошлом году выявляли в основном клинико-эпидемиологическим путем. Люди, не дожидаясь тестов, с поражением легких ложились в стационары, обращались в дневные пункты. В 2021-м выявляемость лабораторная. Увеличилось количество самих тестов в связи с увеличением лабораторий», — пояснил он 24.kg.

И это хорошо, уверяет специалист. Больных выявляют на ранней стадии, эпидемиологи всех берут под наблюдение, устанавливают контактных лиц.

«Таким образом, прерывается цепочка дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Паниковать тут не надо. Цифра будет расти потому, что улучшается само по себе тестирование», — отметил директор департамента.

«Из почти 2 тысяч случаев, зафиксированных 30 июня, клинико-эпидемиологических было всего 113. Это люди, у которых недуг выявлен не лабораторно, а клинически, то есть уже с какими-то поражениями легких (выявленных в основном через компьютерную томографию, рентген). Запущенная инфекция требует более глубоких медицинских манипуляций. Почти 80 процентов пациентов переносят недуг в легкой форме. Но самое главное — снижается летальность», — добавил Султан Абдыкадыров.

В прошлом году у людей не было доступа к тестированию, и реальная цифра заболевших была гораздо больше 2 тысяч. Султан Абдыкадыров

В ДГСЭН и в мэрии Бишкека вспоминают, как в начале эпидемии у людей практически с боем приходилось брать ПЦР-анализ. Больные отказывались из-за предрассудков, нервничали, считая, что таким образом их заражают. При этом они продолжали распространять инфекцию, нагрузка на больницы росла. Больные умирали на порогах медучреждений.

Чему научились за год

Сейчас, к счастью, таких случаев нет. За год отремонтировали несколько старых инфекционных отделений в регионах, достроили наконец больницы в Оше Нарыне . Свободных мест в стационарах в Бишкеке немного, но они есть, разворачивают дополнительные

Если понадобится, то обсервацию «Ганси» на 500 пациентов обещают подготовить за сутки. В прошлом году родственники пациентов заявляли, что это не реанимация, а «просто морг», «ад, где ничего нет, и трупы лежат рядом с больными». Врачи объясняли это тем, что люди занимались самолечением, поступали в тяжелом состоянии и поэтому умирали.

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Проблема самолечения актуальна и сегодня. Инфекционисты призывают не принимать антибиотики и гормональные препараты. Однако советы и рекомендации не звучат так громко, чтобы это услышали и поняли жители каждого уголка страны. Купить антибиотики без рецепта можно практически повсеместно.

Медики стали более подготовленными, научились бороться с коварным вирусом, улучшили протоколы. Лечат уже по пятой версии. Лекарств хватит на полтора-два месяца. Департамент лекарственного обеспечения сразу отправляет медикаменты, СИЗ по заявкам стационаров.

Где вакцины?

Сейчас, по словам специалиста по общественному здравоохранению Айбека Мукамбетова, единственный выход — быстрая, широкомасштабная кампания по вакцинации с июля по декабрь. Он считает это вполне реалистичным.

А вот как считает и что делает Минздрав, кроме того, что жалуется на отсроченные поставки препаратов?

Вакцину AstraZeneca обещали поставить еще в мае. Однако на дворе уже июль. То очередь Кыргызстана не подошла, то документы не подписали, то Индия отказала. Хотя расходные материалы поступили еще в апреле.

А чего стоит халатная безответственность, в результате которой разморозилась почти тысяча доз российской вакцины «Спутник V»? Материальный ущерб, кстати, никто до сих пор не возместил. Столько же доз второго компонента, по идее, сейчас получаются «лишними», поскольку вакцина двухкомпонентная.

В Республиканском центре иммунопрофилактики, конечно, успокаивают, мол, запросят дополнительно тысячу доз первого компонента, а второй компонент пока будет стоять. Срок хранения препарата — до 2022 года — позволяет. Восполнять будут в течение года.

Интересная ситуация и с китайской вакциной Sinopharm. По словам чиновников Минздрава, вторая партия в 150 тысяч доз должна была быть в стране еще в конце мая. Кыргызстан настолько бедный, что не мог оплатить доставку препарата. Все расходы по доставке взял на себя Детский фонд ООН. «Самолет стоит на старте. Как только все имеющиеся вопросы будут улажены, готов вылететь за вакциной», — сообщили в ЮНИСЕФ.

После этого в Минздраве заявили, что все переговоры прошли согласно графику и все вопросы решены. В посольстве же Китая подчеркнули, что вакцина была готова к транспортировке еще к 20 июня и до сих пор находится в аэропорту Пекина в ожидании самолета ЮНИСЕФ.

Кто на самом деле затягивает вопрос — непонятно. Возможно, это связано с тем, что кабмин КР решил закупить еще 1,1 миллиона доз китайской вакцины Sinopharm, которые доставят в страну тем же спецбортом, что и грантовую партию.

Но факт в том, что нельзя призывать граждан прививаться от ковид, когда в стране нет доступной вакцины. Сейчас есть ограниченная партия «Спутника V», которую распределили только в некоторых регионах. Большую часть отдали Бишкеку, исходя из сложной эпидситуации.

На первом этапе до сентября 2021 года планировали привить 1 миллион граждан. Сейчас вакцину от коронавируса получили всего 190 тысяч кыргызстанцев.

Очевидный провал. Спасибо гумпомощи Китая, иначе охват оказался бы еще меньше.

Думать нужно, прежде чем говорить и делать

Доверие населения к кампании мизерное. Не было правильного информирования граждан. Негативно повлияли слухи о якобы смерти пациента после вакцинации. Не лучшим образом сказалось и заявление самого министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева о том, что у него не выработались антитела. А ведь он получил прививку первым в стране.

При этом он уверяет, что выздоровел всего за четыре дня, пил иссык-кульский корень. Поэтому у общества и закралось сомнение — а был ли вообще ковид? И почему от людей требуют соблюдать санитарные правила, меры изоляции, носить маски, когда сам глава Минздрава не считает нужным обезопасить своих сотрудников от своего присутствия и сидит в рабочем кабинете с положительным ПЦР-тестом?

Немало шума наделал и приказ об обязательной вакцинации медработников в месячный срок. В соцсетях поднялась волна критики о нарушении прав врачей. Какой обыватель, глядя на такое сопротивление медиков, которые должны были бы быть примером для общества, решится на получение прививки?

Айбек Мукамбетов уверен, что насильно мил не будешь. Нужно, наоборот, как-то мотивировать и стимулировать граждан идти за вакциной. Да, это не защитит на 100 процентов. Ни одна разрешенная ВОЗ вакцина от ковид не дает такой эффективности. Но течение болезни должно пройти в более легкой форме и без осложнений.

«Каждый сам несет ответственность за здоровье свое и близких. Прежде чем пойти куда-нибудь на той или в другие места массового скопления, человек должен думать — мало того, что он сам может заразиться (ходит без маски), но и заразить дома всю семью. Вмешательство государства обеспечивает лишь 5-10 процентов ограничения распространения инфекции», — подчеркнул глава ДГСЭН Султан Абдыкадыров.

Рассчитывать на сознательность кыргызстанцев пока не приходится. Да и очередные выборы в стране никто не отменял. А значит, ждем очередных антирекордов.