Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) следит за ситуацией с сильно мутировавшим штаммом Covid‑19, который на данный момент обнаружен в 23 странах, пишет ВВС.

Штамм BA.3.2 назвали «Цикадой», потому что после его обнаружения он оставался в состоянии «спячки» в некоторых частях мира — подобно насекомому, известному тем, что оно может долгое время спать в земле.

И хотя нет оснований полагать, что этот штамм более опасен, чем другие, эксперты отмечают, что дети, по-видимому, заражаются им чаще, чем взрослые.