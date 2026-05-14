Айпери Медет кызы потеряла лидерство в мировом рейтинге UWW

Кыргызстанка Айпери Медет кызы потеряла лидерство в мировом рейтинге по версии Объединенного мира борьбы, сообщается на сайте UWW.

Читайте по теме Кыргызстанка Айпери Медет кызы поднялась на первое место в рейтинге UWW

Кыргызстанка была лидером рейтинга с апреля.

Обновленный рейтинг был составлен по итогам Панамериканского чемпионата, который прошел 7-10 мая в городе Коралвилл (штат Айова, США).

Действующая чемпионка мира в весовой категории до 76 килограммов Хенесис Розангела Реаско Вальдес из Эквадора завоевала серебро.

Фото UWW

Этого результата хватило ей для того, чтобы обойти кыргызстанку в мировом рейтинге и подняться на первое место.