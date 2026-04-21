За последние полвека вакцинация спасла около 154 миллионов жизней во всем мире. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, 19 апреля стартовала 20-я Европейская неделя иммунизации, в рамках которой в ВОЗ отмечают прогресс в охвате вакцинацией за последние два десятилетия и призывают укрепить усилия для его сохранения.

Европейская неделя иммунизации впервые проведена в 53 странах Европы и Центральной Азии в 2007 году с целью повысить осведомленность о праве каждого ребенка на защиту от заболеваний, которые можно предупредить с помощью вакцин. Кампания способствует информированию населения и укреплению национальных программ иммунизации, улучшая показатели общественного здоровья.

В Европейском регионе высокий уровень охвата прививками значительно снизил бремя инфекционных заболеваний. Так, регион остается свободным от эндемического полиомиелита с 2002 года, практически достиг ликвидации краснухи, а также добился существенного снижения заболеваемости корью, дифтерией и паротитом.

При этом страны региона продолжают расширять программы иммунизации. В частности, почти все государства Европейского региона ВОЗ включили вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальные календари прививок для профилактики рака шейки матки и других онкологических заболеваний.

Беременные женщины теперь могут также получать защиту от таких заболеваний, как коклюш, грипп, COVID-19 и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), что помогает сохранять здоровье матерей и новорожденных.

Однако в ряде стран уровень вакцинации снижается, а случаи масштабных вспышек заболеваний, которые можно предотвращать с помощью вакцин, фиксируются все чаще. Например, в 2024-м в Европейском регионе ВОЗ зарегистрировано более 298 тысяч случаев коклюша — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. В том же году количество случаев кори превысило 127 тысяч, достигнув максимума за последние 27 лет.

Такую тенденцию связывают с недостаточной осведомленностью населения, распространением дезинформации и снижением доверия к вакцинам и органам здравоохранения.

Вместе с тем вспышки указывают и на неравномерный охват вакцинацией, а также пробелы в программах иммунизации и системах первичной медико-санитарной помощи. В этих условиях особое значение приобретают инвестиции в программы иммунизации, необходимые для сохранения достигнутых результатов и обеспечения их устойчивости.