Общество

За последние полвека вакцинация спасла около 154 миллионов жизней во всем мире

За последние полвека вакцинация спасла около 154 миллионов жизней во всем мире. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, 19 апреля стартовала 20-я Европейская неделя иммунизации, в рамках которой в ВОЗ отмечают прогресс в охвате вакцинацией за последние два десятилетия и призывают укрепить усилия для его сохранения.

Европейская неделя иммунизации впервые проведена в 53 странах Европы и Центральной Азии в 2007 году с целью повысить осведомленность о праве каждого ребенка на защиту от заболеваний, которые можно предупредить с помощью вакцин. Кампания способствует информированию населения и укреплению национальных программ иммунизации, улучшая показатели общественного здоровья.

В Европейском регионе высокий уровень охвата прививками значительно снизил бремя инфекционных заболеваний. Так, регион остается свободным от эндемического полиомиелита с 2002 года, практически достиг ликвидации краснухи, а также добился существенного снижения заболеваемости корью, дифтерией и паротитом.

При этом страны региона продолжают расширять программы иммунизации. В частности, почти все государства Европейского региона ВОЗ включили вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальные календари прививок для профилактики рака шейки матки и других онкологических заболеваний.

Беременные женщины теперь могут также получать защиту от таких заболеваний, как коклюш, грипп, COVID-19 и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), что помогает сохранять здоровье матерей и новорожденных.

Однако в ряде стран уровень вакцинации снижается, а случаи масштабных вспышек заболеваний, которые можно предотвращать с помощью вакцин, фиксируются все чаще. Например, в 2024-м в Европейском регионе ВОЗ зарегистрировано более 298 тысяч случаев коклюша — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. В том же году количество случаев кори превысило 127 тысяч, достигнув максимума за последние 27 лет.

Такую тенденцию связывают с недостаточной осведомленностью населения, распространением дезинформации и снижением доверия к вакцинам и органам здравоохранения.

Вместе с тем вспышки указывают и на неравномерный охват вакцинацией, а также пробелы в программах иммунизации и системах первичной медико-санитарной помощи. В этих условиях особое значение приобретают инвестиции в программы иммунизации, необходимые для сохранения достигнутых результатов и обеспечения их устойчивости.
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
