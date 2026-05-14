ГСИН Кыргызстана обеспечила военнослужащих нагрудными видеокамерами

Рекомендации института акыйкатчи по обеспечению безопасности военнослужащих, предотвращению неуставных отношений и снижению смертности исполняются. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, акыйкатчи Джамиля Джаманбаева неоднократно подчеркивала, что в соответствии с законодательством и международными правовыми нормами каждый военнослужащий должен находиться под защитой государства и призывала соответствующие органы принять комплексные меры по соблюдению их прав.

В 2025 году институт омбудсмена после ряда инцидентов, связанных с неуставными отношениями и трагическими случаями, приведшими к гибели солдат, направил предложения в ГСИН и МЧС.

14 апреля сотрудники института омбудсмена провели мониторинг батальона № 3 департамента охраны и конвоирования ГСИН и воинской части № 86123 МЧС в Чуйской области.

В ходе мониторинга проверена реализация ранее выданных рекомендаций института.

В обеих воинских частях усилена психологическая поддержка, внедрены специальные методы психологического тестирования. ГСИН обеспечила военнослужащих нагрудными видеокамерами во время несения караульной службы. Закуплено 450 камер, которые распределены по батальонам и ротам.

МЧС сообщило об ужесточении дисциплинарных мер за нарушение уставных требований. Также министерство установило в казарменных и караульных помещениях воинских частей 113 камер видеонаблюдения (с функцией записи звука).