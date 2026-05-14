23:12
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Общество

ГСИН Кыргызстана обеспечила военнослужащих нагрудными видеокамерами

Рекомендации института акыйкатчи по обеспечению безопасности военнослужащих, предотвращению неуставных отношений и снижению смертности исполняются. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, акыйкатчи Джамиля Джаманбаева неоднократно подчеркивала, что в соответствии с законодательством и международными правовыми нормами каждый военнослужащий должен находиться под защитой государства и призывала соответствующие органы принять комплексные меры по соблюдению их прав.

В 2025 году институт омбудсмена после ряда инцидентов, связанных с неуставными отношениями и трагическими случаями, приведшими к гибели солдат, направил предложения в ГСИН и МЧС.

14 апреля сотрудники института омбудсмена провели мониторинг батальона № 3 департамента охраны и конвоирования ГСИН и воинской части № 86123 МЧС в Чуйской области.

В ходе мониторинга проверена реализация ранее выданных рекомендаций института.

В обеих воинских частях усилена психологическая поддержка, внедрены специальные методы психологического тестирования. ГСИН обеспечила военнослужащих нагрудными видеокамерами во время несения караульной службы. Закуплено 450 камер, которые распределены по батальонам и ротам.

МЧС сообщило об ужесточении дисциплинарных мер за нарушение уставных требований. Также министерство установило в казарменных и караульных помещениях воинских частей 113 камер видеонаблюдения (с функцией записи звука).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373872/
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
В здании Ленинского РУВД задержанный совершил суицид
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Бизнес
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
14 мая, четверг
22:45
Айпери Медет кызы потеряла лидерство в мировом рейтинге UWW Айпери Медет кызы потеряла лидерство в мировом рейтинге...
22:23
ГСИН Кыргызстана обеспечила военнослужащих нагрудными видеокамерами
22:04
ВОЗ подтвердила восемь случаев андского штамма хантавируса
21:43
Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова ушла с поста
21:20
Всемирный банк выделил $35,5 миллиона на увеличение энергомощности юга КР