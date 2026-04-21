В Кыргызстане стартовала Европейская неделя иммунизации

В Кыргызстане с 20 апреля стартовала Европейская неделя иммунизации. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач КР Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, в период проведения ЕНИ в республике ежегодно прививают до 75 тысяч детей и взрослых.

В этом году кампания проходит под лозунгом «Вакцины работают для каждого поколения».

«Она также направлена на повышение осведомленности населения о значении вакцинации для здоровья человека всех возрастов, на поддержание высокого уровня плановой иммунизации. В течение последних пяти лет из-за воздействия пандемии коронавирусной инфекции отмечается снижение охвата вакцинацией детского населения до двух лет. По итогам 2025 года охват составил всего 85 процентов, поэтому наши меры должны быть усилены», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Она отметила, что в республике продолжается регистрация заболеваемости корью. В 2023-м зафиксировано 7 тысяч случаев, в 2024-м — 14 тысяч, в 2025-м — около 8 тысяч. Поэтому важно проводить подчищающие, наверстывающие кампании.
Материалы по теме
Казахстан первым в ЦА получил признание ВОЗ за регулирование лекарств и вакцин
В ЖК раскритиковали процесс вакцинации животных в регионах
Испугалась. В Джалал-Абадской области школьница потеряла сознание после прививки
Превентивные меры. Казахстан вакцинирует всех животных в регионе на границе с РФ
Около 430 тысяч кыргызстанцев живут с гемоконтактными вирусными гепатитами
Начались весенние профилактические мероприятия против болезней животных
Влияние соцсетей и недоверие обошли религию в списке причин отказа от вакцин
Вакцинация против гепатита B: только 60 процентов пациентов прошли курс до конца
В Кыргызстане в январе зафиксированы новые случаи заболевания корью
Стыд против рака: почему мамы боятся вакцинировать дочерей от вируса папилломы
Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
«Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
В отеле Оша вывесили табличку с дискриминационным запретом. Начата проверка В отеле Оша вывесили табличку с дискриминационным запре...
При строительстве ГЭС в Кеминском районе выявлены экологические нарушения
«Мафия. След миллионов». В прокат выходит фильм о расследованиях Улана Эгизбаева
Выезд на встречную полосу. В Бишкеке оштрафован водитель автобуса