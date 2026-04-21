В Кыргызстане стартовала Европейская неделя иммунизации

В Кыргызстане с 20 апреля стартовала Европейская неделя иммунизации. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач КР Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, в период проведения ЕНИ в республике ежегодно прививают до 75 тысяч детей и взрослых.

В этом году кампания проходит под лозунгом «Вакцины работают для каждого поколения».

«Она также направлена на повышение осведомленности населения о значении вакцинации для здоровья человека всех возрастов, на поддержание высокого уровня плановой иммунизации. В течение последних пяти лет из-за воздействия пандемии коронавирусной инфекции отмечается снижение охвата вакцинацией детского населения до двух лет. По итогам 2025 года охват составил всего 85 процентов, поэтому наши меры должны быть усилены», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Она отметила, что в республике продолжается регистрация заболеваемости корью. В 2023-м зафиксировано 7 тысяч случаев, в 2024-м — 14 тысяч, в 2025-м — около 8 тысяч. Поэтому важно проводить подчищающие, наверстывающие кампании.