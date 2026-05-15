В Бишкеке 15 мая ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет +28 градусов.

Отключение света, воды и газа

9.30-17.00 — микрорайон «Тунгуч», дом 5, проспект Жибек Жолу, дом 122/1;

9.30-17.30 — микрорайон «Кок-Жар», дома 7, 8, 9, 10, 11;

9.30-18.00 — село Нижняя Ала-Арча, (улицы Курманалиева, Советская);

9.00-12.00 — отрезки улиц Интергельпо, Трудовой, село Таш-Добо (улицы Озгоруш, Нарынская, Ала-Тоо, Проектируемая);

9.00-14.00 — жилмассив «Арча Бешик» (улицы Мин-Куш, Садырбаева), улица Исанова, дом 160;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак Орго» (улицы Курманжан Датка, Арабаева, Таттыбубу), отрезки улиц Космической, Курчатова, Гагарина, улица Исанова, дом 2Г, отрезки улиц Интергельпо, Трудовой, отрезки улиц Тойгонбаева, Осмонова, улица Махатмы Ганди (плодобаза), жилмассив «Дордой», участок 29к, села Байтик, Аламедин (улицы Суворова, Станционный Тупик, Полевая, Молодежная);

13.00-17.00 — микрорайон «Джал», улицы Кутчатова, Садырбаева;

9.00-13.00 — села Лебединовка (улица Родниковая), Константиновка (улицы Новая, Первомайская, Парковая), Кашка-Суу (улицы Озгоруш, Кызыл Белес, садовое товарищество «Наука»).

У кого намечается той

Айбек Молдогазиев

Родился 15 мая 1973 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Монголии.

Памятные даты

В Кыргызстане отключено аналоговое телевещание

15 мая 2017 года по всему Кыргызстану отключены 240 передатчиков аналогового формата.

С 2014-го цифровое телевизионное вещание шло в тестовом режиме.

Сформирован социальный пакет телеканалов эфирного цифрового наземного вещания, в котором представлен как информационный, так и музыкально-развлекательный, детский, научно-образовательный и спортивный контент.

Международный день семей

Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. По мнению ООН, когда попираются основные права одной семьи, единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.

Во многих государствах разработаны целые стратегии демографического развития. В этот день проводятся различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия: концерты, встречи, тренинги, конференции и другие.

Международный день климата

15 мая мир отмечает Международный день климата. Учреждение этого неофициального экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.

Сохранение климата — одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Даркуль Куюкова

Родилась 15 мая (по другим источникам 29 октября) 1919 года в селе Токолдош.

Сценическая жизнь Даркуль Куюковой началась в 1936-м в Театре юного зрителя во Фрунзе. Она сыграла более 100 разнохарактерных ролей, создала целую галерею высокохудожественных женских образов, которые вошли в сокровищницу театрального искусства республики.

Вершиной актерского мастерства Даркуль Куюковой стала роль Толгонай в спектакле «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Актриса создала монументальный образ кыргызской матери, воплотив в ней лучшие героические черты своей современницы.

В кино с 1954 года. Снялась в фильмах «Первый учитель», «Джамиля», «Белый пароход» и многих других.

Умерла в 1997-м.

Родился поэт Сооронбай Жусуев

Родился 15 мая 1925-го в селе Кызыл-Джар Кара-Кульджинского района Ошской области. После окончания сельской школы 18-летний юноша мобилизуется в армию и с 1943 по 1945 год служит связистом в рядах прославленной гвардейской дивизии имени Ивана Панфилова. В боях дважды ранен. Первое стихотворение Сооронбая Жусуева «Вперед, кыргызские воины!» опубликовано на страницах журнала «Советтик Кыргызстан» (ныне «Ала-Тоо») в 1943-м, когда ему было 18 лет. Первая книга его стихов «Эмгек кусу» («Песня труда») вышла из печати в 1950 году. С тех пор на кыргызском языке издано 30 книг поэта, 15 — на русском, 11 из них выпустили центральные московские издательства. Книги стихов Сооронбая Жусуева изданы в переводе на казахский, узбекский, таджикский, азербайджанский, украинский языки. Многие стихи переведены более чем на 30 языков народов ближнего и дальнего зарубежья. Сооронбай Жусуев — признанный мастер лирических и эпических произведений, а также опытный и очень тонкий переводчик поэзии. Умер 4 февраля 2016-го. Умер 4 февраля 2016-го.

Родился поэт Омуркул Кулумбаев

В 1933 году в селе Терек-Суу Ат-Башинского района родился поэт Омуркул Кулумбаев.

Печатается с 1966-го. Первый стихотворный сборник «Турмуш кайрыктары» («Жизненные мотивы») издан в 1970 году. Автор десяти поэтических сборников. Отдельные стихотворения поэта публиковались на русском языке.

Родился государственный деятель Женишбек Бекболотов

Фото из интернета. Женишбек Бекболотов

Родился 15 мая 1945-го в селе Караван Джанги-Джольского района Ошской области.

Прошел долгий трудовой путь на государственной службе — от рядового мастера завода до члена правительства и депутата Жогорку Кенеша.

С 1990 по 1994 год — депутат Верховного Совета Киргизской ССР 12-го созыва, так называемого «легендарного парламента».

С 1996 по 1999 год — министр водного хозяйства Кыргызской Республики.

Также работал главой администрации — акимом Аксыйского района Джалал-Абадской области.

Кандидат технических наук, автор ряда изобретений и научных трудов в сферах строительства, ирригации и водопользования.

Отмечен рядом государственных и ведомственных наград. В их числе орден «Дружбы народов СССР», медаль «Данк», почетное звание «Заслуженный строитель Киргизской ССР». Лауреат Государственной премии в области науки и техники КР.

Умер 7 января 2024-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.