Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект новых правил сбора, заготовки и переселения объектов растительного мира в Кыргызстане. Документ также предусматривает обновление перечня дикорастущих растений, использование которых будет регулироваться государством.
Проект разработан для усиления охраны биоразнообразия и предотвращения истощения природных ресурсов.
Как отмечается в справке-обосновании, действующие нормы уже не отвечают современным условиям и содержат противоречия. Власти указывают на рост антропогенной нагрузки, увеличение спроса на лекарственные и пищевые растения, а также проблемы с контролем за их заготовкой.
Документом предлагается:
- установить единый порядок сбора и заготовки дикорастущих растений;
- определить новые требования для граждан и компаний;
- ввести механизмы мониторинга и государственного контроля;
- обновлять перечень разрешенных к использованию растений с учетом состояния популяций.
Отдельный блок касается переселения редких и исчезающих видов растений. Власти признают, что сейчас в Кыргызстане фактически отсутствует четкий порядок их переноса при строительстве дорог и других инфраструктурных объектов.
В справке отдельно упоминается строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Из-за реализации крупных проектов возникла необходимость официально урегулировать переселение краснокнижных растений.
Также власти хотят устранить правовые коллизии вокруг сбора корней, клубней и луковиц растений, поскольку действующие нормы одновременно запрещают вырывать растения с корнями и допускают такой сбор в отдельных случаях.
При этом новые правила не будут распространяться на сельскохозяйственные культуры и растения, выращиваемые на дачах, огородах и приусадебных участках.