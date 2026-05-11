Общество

Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект новых правил сбора, заготовки и переселения объектов растительного мира в Кыргызстане. Документ также предусматривает обновление перечня дикорастущих растений, использование которых будет регулироваться государством.

Проект разработан для усиления охраны биоразнообразия и предотвращения истощения природных ресурсов.

Как отмечается в справке-обосновании, действующие нормы уже не отвечают современным условиям и содержат противоречия. Власти указывают на рост антропогенной нагрузки, увеличение спроса на лекарственные и пищевые растения, а также проблемы с контролем за их заготовкой.

Документом предлагается:

  • установить единый порядок сбора и заготовки дикорастущих растений;
  • определить новые требования для граждан и компаний;
  • ввести механизмы мониторинга и государственного контроля;
  • обновлять перечень разрешенных к использованию растений с учетом состояния популяций.

Отдельный блок касается переселения редких и исчезающих видов растений. Власти признают, что сейчас в Кыргызстане фактически отсутствует четкий порядок их переноса при строительстве дорог и других инфраструктурных объектов.

В справке отдельно упоминается строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Из-за реализации крупных проектов возникла необходимость официально урегулировать переселение краснокнижных растений.

Также власти хотят устранить правовые коллизии вокруг сбора корней, клубней и луковиц растений, поскольку действующие нормы одновременно запрещают вырывать растения с корнями и допускают такой сбор в отдельных случаях.

При этом новые правила не будут распространяться на сельскохозяйственные культуры и растения, выращиваемые на дачах, огородах и приусадебных участках.
