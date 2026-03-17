Около 430 тысяч кыргызстанцев живут с гемоконтактными вирусными гепатитами

В Кыргызстане около 430 тысяч человек живут с вирусными гепатитами B, C и D. Об этом на заседании комитета ЖК по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщил руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

По его словам, официальная статистика не отражает реальную картину. Она формируется на основе обращаемости граждан в медицинские учреждения и по экстренным извещениям.

«По оценкам распространенности, около 3,3 процента населения инфицированы гепатитом B — это примерно 231 тысяча человек. Гепатит C выявляется у 2,3 процента населения (161 тысяча человек), гепатит D — у 0,6 процента (42 тысячи человек). Вирусные гепатиты часто протекают бессимптомно и выявляются на поздних стадиях», — сказал Зуридин Нурматов.

Он добавил, что распространенность гепатитов выше среди взрослого населения. Согласно исследованиям, наиболее высокий уровень гепатита B наблюдается в возрастной группе 30-39 лет (6,3 процента) и 40-49 лет (4,3 процента). Среди детей и подростков уровень зараженности значительно ниже благодаря профилактической вакцинации. При этом среди детей остается высоким уровень заражения гепатитом А.

Зуридин Нурматов подчеркнул, что именно вакцинация помогает снижать новые случаи гепатита, а также связанные с ним цирроз и рак печени. Расширение программы вакцинации в будущем позволит значительно сократить заболеваемость в стране.

В настоящее время в республике продолжается вакцинация взрослого населения от гепатита В. Всего нужно получить три дозы.