12:42
USD 87.45
EUR 102.07
RUB 1.12
Общество

Казахстан первым в ЦА получил признание ВОЗ за регулирование лекарств и вакцин

Фото ВОЗ.

Казахстан достиг важного рубежа в сфере здравоохранения, став первой страной Центральной Азии, получившей так называемый третий уровень зрелости (ML3) по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области регулирования лекарственных средств и импортных вакцин.

По данным Службы новостей ООН, этот статус подтверждает, что национальная система регулирования соответствует международным стандартам и способна обеспечивать высокий контроль качества, безопасности и эффективности медицинских продуктов.

По словам помощника гендиректора ВОЗ Юкико Накадани, это достижение демонстрирует «политическую приверженность» РК построению прочной системы здравоохранения и обеспечению доступа населения к безопасным и качественным препаратам.

Она подчеркнула, что развитие потенциала регулирования лекарств и импортных вакцин усиливает готовность страны к кризисам и укрепляет глобальную безопасность.

Читайте по теме
Национальный вакцинный склад построят в Кыргызстане

В Казахстане функция регулирования у Министерства здравоохранения через Комитет медицинского и фармацевтического контроля и Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий. Эти структуры отвечают за полный цикл контроля — от регистрации до мониторинга безопасности.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал достижение РК «большим шагом вперед». По его словам, для почти 20 миллионов жителей республики это означает большую уверенность в качестве лекарств и вакцин, а для региона — укрепление общей системы безопасности здравоохранения.

Ожидается, что новый статус расширит доступ пациентов в Казахстане к современным препаратам, повысит прозрачность регулирования и создаст более благоприятные условия для инноваций. РК, по оценке ВОЗ, становится важной точкой опоры для развития систем регулирования в Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369829/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Пенсионный возраст женщин в Казахстане будут повышать
В Кыргызстан не пустили 22 тонны картофеля из Казахстана
Минздрав Кыргызстана и ВОЗ обсудили приоритеты дальнейшего сотрудничества
В ЖК раскритиковали процесс вакцинации животных в регионах
В Казахстане закрылся популярный YouTube-канал Airan Media
Испугалась. В Джалал-Абадской области школьница потеряла сознание после прививки
Острые пробелы в выявлении туберкулеза в Европейском регионе выявили эксперты
Лечила БАДами: 25-килограммовую опухоль удалили пенсионерке в Алматы
Активисты Казахстана заявили о беспрецедентном давлении на журналистов
Большинство кыргызстанцев выступают за укрепление отношений с соседями и Россией
Популярные новости
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
46&nbsp;кранов на&nbsp;объектах: в&nbsp;Новопокровке развернулось масштабное строительство 46 кранов на объектах: в Новопокровке развернулось масштабное строительство
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Бизнес
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в&nbsp;кризис Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в кризис
ТМ&nbsp;&laquo;Тойбосс&raquo; подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000 ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и&nbsp;улучшенный интернет по&nbsp;всей стране MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
