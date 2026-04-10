Казахстан первым в ЦА получил признание ВОЗ за регулирование лекарств и вакцин

Новый статус ускорит доступ пациентов в РК к современным препаратам, повысит прозрачность регулирования и создаст более благоприятные условия для инноваций

Казахстан достиг важного рубежа в сфере здравоохранения, став первой страной Центральной Азии, получившей так называемый третий уровень зрелости (ML3) по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области регулирования лекарственных средств и импортных вакцин.

По данным Службы новостей ООН, этот статус подтверждает, что национальная система регулирования соответствует международным стандартам и способна обеспечивать высокий контроль качества, безопасности и эффективности медицинских продуктов.

По словам помощника гендиректора ВОЗ Юкико Накадани, это достижение демонстрирует «политическую приверженность» РК построению прочной системы здравоохранения и обеспечению доступа населения к безопасным и качественным препаратам.

Она подчеркнула, что развитие потенциала регулирования лекарств и импортных вакцин усиливает готовность страны к кризисам и укрепляет глобальную безопасность.

В Казахстане функция регулирования у Министерства здравоохранения через Комитет медицинского и фармацевтического контроля и Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий. Эти структуры отвечают за полный цикл контроля — от регистрации до мониторинга безопасности.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал достижение РК «большим шагом вперед». По его словам, для почти 20 миллионов жителей республики это означает большую уверенность в качестве лекарств и вакцин, а для региона — укрепление общей системы безопасности здравоохранения.

Ожидается, что новый статус расширит доступ пациентов в Казахстане к современным препаратам, повысит прозрачность регулирования и создаст более благоприятные условия для инноваций. РК, по оценке ВОЗ, становится важной точкой опоры для развития систем регулирования в Центральной Азии.