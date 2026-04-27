Общество

Большинство кыргызстанцев осознают необходимость вакцинации — исследование

Отношение жителей к вакцинации и факторы, влияющие на участие в программах иммунизации, оценили эксперты. Исследование опубликовано в журнале «Здравоохранение Кыргызстана».

Оно проведено летом 2025 года среди граждан, живущих в разных регионах страны. Цель мониторинга — изучение уровеня знаний о вакцинации, отношение к прививкам, а также социально-демографические и поведенческие факторы, влияющие на эти установки.

Согласно результатам, у большинства кыргызстанцев есть базовое понимание роли вакцинации, однако уровень углубленной информированности остается ограниченным. Большинство респондентов знают, что прививки защищают от инфекционных заболеваний, но не все смогли ответить от каких.

77,1 процента участников опроса поддерживают прививки. При этом 9,1 процента граждан все-таки сомневаются, а 2 процента полностью отвергают вакцинацию. Причинами названы страх побочных эффектов, недостаток сведений о составе и безопасности вакцин, влияние дезинформации, а также религиозные и культурные факторы.

Основным источником информации о вакцинации являются медицинские работники — так ответили 59,4 процента принявших участие в исследовании.

Повышение уровня информирования, доступность вакцинации и качество коммуникации с населением могут повлиять на рост доверия и увеличение охвата прививками, считают эксперты.
Материалы по теме
За последние полвека вакцинация спасла около 154 миллионов жизней во всем мире
В Кыргызстане стартовала Европейская неделя иммунизации
Казахстан первым в ЦА получил признание ВОЗ за регулирование лекарств и вакцин
В ЖК раскритиковали процесс вакцинации животных в регионах
Испугалась. В Джалал-Абадской области школьница потеряла сознание после прививки
Превентивные меры. Казахстан вакцинирует всех животных в регионе на границе с РФ
Около 430 тысяч кыргызстанцев живут с гемоконтактными вирусными гепатитами
Начались весенние профилактические мероприятия против болезней животных
Влияние соцсетей и недоверие обошли религию в списке причин отказа от вакцин
Вакцинация против гепатита B: только 60 процентов пациентов прошли курс до конца
Популярные новости
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и&nbsp;учителей Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
&laquo;Землю забирают тихо&raquo;. Как жители Бишкека теряют участки у&nbsp;своих домов «Землю забирают тихо». Как жители Бишкека теряют участки у своих домов
Приватизация вне закона. В&nbsp;Бишкеке прокуратура пытается лишить 15&nbsp;семей квартир Приватизация вне закона. В Бишкеке прокуратура пытается лишить 15 семей квартир
В&nbsp;Бишкеке для самокатов и&nbsp;велосипедов ввели движение, как у&nbsp;машин,&nbsp;&mdash; по&nbsp;полосам В Бишкеке для самокатов и велосипедов ввели движение, как у машин, — по полосам
Бизнес
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
