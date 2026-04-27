Отношение жителей к вакцинации и факторы, влияющие на участие в программах иммунизации, оценили эксперты. Исследование опубликовано в журнале «Здравоохранение Кыргызстана».

Оно проведено летом 2025 года среди граждан, живущих в разных регионах страны. Цель мониторинга — изучение уровеня знаний о вакцинации, отношение к прививкам, а также социально-демографические и поведенческие факторы, влияющие на эти установки.

Согласно результатам, у большинства кыргызстанцев есть базовое понимание роли вакцинации, однако уровень углубленной информированности остается ограниченным. Большинство респондентов знают, что прививки защищают от инфекционных заболеваний, но не все смогли ответить от каких.

77,1 процента участников опроса поддерживают прививки. При этом 9,1 процента граждан все-таки сомневаются, а 2 процента полностью отвергают вакцинацию. Причинами названы страх побочных эффектов, недостаток сведений о составе и безопасности вакцин, влияние дезинформации, а также религиозные и культурные факторы.

Основным источником информации о вакцинации являются медицинские работники — так ответили 59,4 процента принявших участие в исследовании.

Повышение уровня информирования, доступность вакцинации и качество коммуникации с населением могут повлиять на рост доверия и увеличение охвата прививками, считают эксперты.