ВОЗ подтвердила восемь случаев андского штамма хантавируса

На данный момент зарегистрировано 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, включая три летальных исхода, пишет DW со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Читайте по теме ВОЗ выявила 11 случаев хантавируса у пассажиров круизного лайнера MV Hondius

Все они выявлены среди пассажиров и членов экипажа нидерландского круизного лайнера MV Hondius.



Восемь из 11 случаев лабораторно подтверждены как заражение штаммом хантавируса «Андес» (Andes), который, в отличие от других подтипов, передается от человека к человеку. Еще два случая считаются «вероятными», один проверяется. Организация по-прежнему оценивает риск распространения инфекции для мирового населения как низкий, однако для пассажиров и экипажа судна риск остается умеренным.



Считается, что андский штамм — единственный, способный к ограниченной передаче от человека к человеку. Как правило, для такого заражения требуется тесный и продолжительный контакт, а инкубационный период длится 6-8 недель. Однако специалисты подчеркивают, что ситуация несопоставима с пандемией COVID-19: вирус не имеет такого же эпидемического потенциала.