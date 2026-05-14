22:18
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Общество

ВОЗ подтвердила восемь случаев андского штамма хантавируса

На данный момент зарегистрировано 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, включая три летальных исхода, пишет DW со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Читайте по теме
ВОЗ выявила 11 случаев хантавируса у пассажиров круизного лайнера MV Hondius

Все они выявлены среди пассажиров и членов экипажа нидерландского круизного лайнера MV Hondius.

Восемь из 11 случаев лабораторно подтверждены как заражение штаммом хантавируса «Андес» (Andes), который, в отличие от других подтипов, передается от человека к человеку. Еще два случая считаются «вероятными», один проверяется. Организация по-прежнему оценивает риск распространения инфекции для мирового населения как низкий, однако для пассажиров и экипажа судна риск остается умеренным.

Считается, что андский штамм — единственный, способный к ограниченной передаче от человека к человеку. Как правило, для такого заражения требуется тесный и продолжительный контакт, а инкубационный период длится 6-8 недель. Однако специалисты подчеркивают, что ситуация несопоставима с пандемией COVID-19: вирус не имеет такого же эпидемического потенциала.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373871/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Хантавирус опасен для инфицированных, но риск передачи крайне низок — ВОЗ
Около 5 тысяч новых случаев гепатита регистрируется в год — ВОЗ
В 2025 году здоровье населения планеты улучшилось — ВОЗ
Глава ВОЗ назвал первую леди Узбекистана лидером в борьбе с детским раком
Обеспеченность врачами в Кыргызстане ниже, чем в других странах Центральной Азии
Казахстан первым в ЦА получил признание ВОЗ за регулирование лекарств и вакцин
Минздрав Кыргызстана и ВОЗ обсудили приоритеты дальнейшего сотрудничества
Острые пробелы в выявлении туберкулеза в Европейском регионе выявили эксперты
Аргентина официально вышла из состава Всемирной организации здравоохранения
Число подростков, страдающих ожирением, растет
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Бизнес
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
14 мая, четверг
22:04
ВОЗ подтвердила восемь случаев андского штамма хантавируса ВОЗ подтвердила восемь случаев андского штамма хантавир...
21:43
Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова ушла с поста
21:20
Всемирный банк выделил $35,5 миллиона на увеличение энергомощности юга КР
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 мая: небольшое повышение температуры
20:41
Минстрою КР показали здание с нулевым потреблением энергии в Синьцзяне