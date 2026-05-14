Новые элементы дизайна стали доступными пользователям мессенджера WhatsApp

Новые элементы дизайна стали доступными пользователям мессенджера WhatsApp. Разработчики начали тестировать обновленный интерфейс чатов для Android и iOS с более округлыми сообщениями и новым отображением мультимедийного контента. Новые элементы дизайна появились в бета-версии приложения для iOS 26.18.10.71, распространяемой через TestFlight, сообщает издание WABetaInfo.

Обновление предусматривает переработку внешнего вида сообщений: пузырьки чата станут более округлыми и получат сглаженные углы. Разработчики делают интерфейс визуально легче и современнее. По данным WBI, новый стиль уже тестировался в бета-версии приложения для Android, а теперь аналогичные изменения готовятся и для iOS.

Кроме того, фотографии, видео и GIF-файлы в переписках будут отображаться без привычных рамок вокруг сообщений. Мультимедийный контент станет выглядеть более интегрированным в диалог. При этом в групповых чатах и пересланных сообщениях над медиафайлами сохранится информационный блок с указанием отправителя или с отметкой о пересылке.

В текущей версии WhatsApp для iOS сообщения уже имеют слегка закругленные углы, однако новый дизайн делает их значительно более плавными и визуально приближенными к интерфейсу iMessage.

Сейчас новая версия интерфейса находится в стадии разработки. После завершения тестирования WhatsApp планирует открыть доступ к обновленному дизайну для части бета-тестеров.
