На территории республики начались весенние профилактические мероприятия против болезней животных, сообщает Минводсельхоз.

В соответствии с утвержденным планом на местах проводится вакцинация 3–6-месячных телок против бруцеллеза. Также осуществляется отбор крови у крупного рогатого скота для проведения исследований на бруцеллез.

В целях обеспечения безопасности домашних животных проводится вакцинация собак и кошек против бешенства, а также начаты работы по дегельминтизации против эхинококкоза.

В рамках мероприятий массовой вакцинации овец и коз вакцинируют против оспы и бруцеллеза, а крупный рогатый скот-против оспы, сибирской язвы и карасей. В целом вакцинация проводится за счет средств государственного бюджета.

В 2026 году в целях обеспечения стабильной эпизоотической обстановки по республике территориальные ветеринарные структуры полностью обеспечены биопрепаратами, антигельминтиками и дезинфицирующими средствами. Для их надлежащего хранения установлено специальное холодильное оборудование.

План противоэпизоотических мероприятий разработан с учетом численности поголовья и эпизоотической ситуации в регионах, согласован с органами местного самоуправления и утвержден в установленном порядке.

На закупку ветеринарных препаратов и биосредств в 2026 году из республиканского бюджета выделено 135 миллионов сомов. Обеспечение необходимыми средствами для проведения весенних профилактических мероприятий выполнено на 100 процентов.

В настоящее время усилен контроль за соблюдением ветеринарных требований при хранении вакцин и биопрепаратов, а также за их качественным и рациональным использованием.