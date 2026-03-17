Общество

Начались весенние профилактические мероприятия против болезней животных

На территории республики начались весенние профилактические мероприятия против болезней животных, сообщает Минводсельхоз.

В соответствии с утвержденным планом на местах проводится вакцинация 3–6-месячных телок против бруцеллеза. Также осуществляется отбор крови у крупного рогатого скота для проведения исследований на бруцеллез.

В целях обеспечения безопасности домашних животных проводится вакцинация собак и кошек против бешенства, а также начаты работы по дегельминтизации против эхинококкоза.

В рамках мероприятий массовой вакцинации овец и коз вакцинируют против оспы и бруцеллеза, а крупный рогатый скот-против оспы, сибирской язвы и карасей. В целом вакцинация проводится за счет средств государственного бюджета.

В 2026 году в целях обеспечения стабильной эпизоотической обстановки по республике территориальные ветеринарные структуры полностью обеспечены биопрепаратами, антигельминтиками и дезинфицирующими средствами. Для их надлежащего хранения установлено специальное холодильное оборудование.

План противоэпизоотических мероприятий разработан с учетом численности поголовья и эпизоотической ситуации в регионах, согласован с органами местного самоуправления и утвержден в установленном порядке.

На закупку ветеринарных препаратов и биосредств в 2026 году из республиканского бюджета выделено 135 миллионов сомов. Обеспечение необходимыми средствами для проведения весенних профилактических мероприятий выполнено на 100 процентов.

В настоящее время усилен контроль за соблюдением ветеринарных требований при хранении вакцин и биопрепаратов, а также за их качественным и рациональным использованием.
Влияние соцсетей и недоверие обошли религию в списке причин отказа от вакцин
Вакцинация против гепатита B: только 60 процентов пациентов прошли курс до конца
Стыд против рака: почему мамы боятся вакцинировать дочерей от вируса папилломы
Рак шейки матки убивает каждые две минуты: ВОЗ верит в победу над болезнью
В Кыргызстане проходит вакцинация паломников, направляющихся на хадж-2026
Эксперт ВОЗ: Новый вариант вируса AH3N2 не включен в состав вакцин
Хадж-2026: паломников обязали пройти вакцинацию от менингита и гриппа
Миссия ВОЗ изучает, почему кыргызстанцы отказываются от вакцинации
На информирование населения о вакцинации от гепатита потратят 3 миллиона сомов
Кыргызстанцев призывают вакцинироваться против гепатита B
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
Впервые в&nbsp;Центральной Азии: карта с&nbsp;Лионелем Месси от&nbsp;Mastercard и&nbsp;MBANK Впервые в Центральной Азии: карта с Лионелем Месси от Mastercard и MBANK
Optima Bank: Отправляйте переводы за&nbsp;0&nbsp;процентов комиссии Optima Bank: Отправляйте переводы за 0 процентов комиссии
