Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour

В рамках празднования 20-летия компании национальный оператор сотовой связи MEGA приглашает жителей Кыргызстана на масштабный бесплатный концертный проект Kyrgyz Tour. Гостей ждут выступления популярных артистов, интерактивные зоны, яркая атмосфера и подарки от MEGA.

Kyrgyz Tour станет одним из самых заметных музыкальных событий, объединяя тысячи зрителей по всей республике в атмосфере музыки, энергии и большого праздника.

Концерты пройдут в семи городах Кыргызстана:

• 20 мая — Баткен;

• 27 мая — Ош;

• 2 июня — Манас;

• 8 июня — Талас;

• 17 июня — Нарын;

• 23 июня — Каракол;

• 30 июня — Бишкек.

Время проведения концертов: с 16.00 до 22.00.

На сцене выступят популярные исполнители: Begish, Bayastan, Freeman996, Bakr, Aftok, Era, G-Voo, Jetigen и AGA-INI.

Получить билет на концерт можно бесплатно через мобильное приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).

Как получить билет:

Откройте MegaPay и нажмите на баннер Kyrgyz Tour. Пройдите процесс персонификации, если ранее не завершили подтверждение данных. Зарегистрируйтесь на сайте tiki-tiki.kg.

После регистрации билет автоматически появится в личном кабинете.

Важно: один абонент может оформить только один билет. Количество билетов ограничено.

Помимо живой музыки и атмосферы большого праздника, участников Kyrgyz Tour ждет возможность выиграть iPhone 17.

В рамках празднования 20-летия компании MEGA запускает специальный розыгрыш в каждом городе проведения концертов.

Принять участие смогут как действующие, так и новые абоненты MEGA. Главное условие — быть абонентом компании с активным тарифом и иметь билет на концерт в выбранном городе.

Как участвовать действующим абонентам:

Ввести ID билета в MegaPay в разделе «Акции». Дождаться подтверждения проверки билета. После подтверждения участник автоматически становится участником розыгрыша.

Как участвовать новым абонентам:

Приобрести SIM-карту MEGA и подключить тариф с оплатой минимум за два месяца вперед. Ввести ID билета в приложении MegaPay. Получить подтверждение участия.

После подтверждения формируется электронный лотерейный билет, номером которого является абонентский номер участника с присвоенным порядковым номером.

Розыгрыши будут проходить среди зарегистрированных участников концертов в каждом городе тура. Таким образом, посещение Kyrgyz Tour может стать не только ярким музыкальным событием, но и шансом получить новый iPhone 17.

MEGA приглашает всех жителей страны присоединиться к Kyrgyz Tour и вместе отметить 20-летие компании — в атмосфере музыки, энергии и единства.

Разрешение СРНФР при МЭиК КР № 542 от 24.04.2026 на проведение лотереи «Выиграй iPhone 17 в честь 20-летия MEGA».

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.