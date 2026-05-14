16:24
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Бизнес

Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour

В рамках празднования 20-летия компании национальный оператор сотовой связи MEGA приглашает жителей Кыргызстана на масштабный бесплатный концертный проект Kyrgyz Tour. Гостей ждут выступления популярных артистов, интерактивные зоны, яркая атмосфера и подарки от MEGA.

Kyrgyz Tour станет одним из самых заметных музыкальных событий, объединяя тысячи зрителей по всей республике в атмосфере музыки, энергии и большого праздника.

Концерты пройдут в семи городах Кыргызстана:

• 20 мая — Баткен;
• 27 мая — Ош;
• 2 июня — Манас;
• 8 июня — Талас;
• 17 июня — Нарын;
• 23 июня — Каракол;
• 30 июня — Бишкек.

Время проведения концертов: с 16.00 до 22.00.

На сцене выступят популярные исполнители: Begish, Bayastan, Freeman996, Bakr, Aftok, Era, G-Voo, Jetigen и AGA-INI.

Получить билет на концерт можно бесплатно через мобильное приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).

Как получить билет:

  1. Откройте MegaPay и нажмите на баннер Kyrgyz Tour.
  2. Пройдите процесс персонификации, если ранее не завершили подтверждение данных.
  3. Зарегистрируйтесь на сайте tiki-tiki.kg.

После регистрации билет автоматически появится в личном кабинете.

Важно: один абонент может оформить только один билет. Количество билетов ограничено.

Помимо живой музыки и атмосферы большого праздника, участников Kyrgyz Tour ждет возможность выиграть iPhone 17.

В рамках празднования 20-летия компании MEGA запускает специальный розыгрыш в каждом городе проведения концертов.

Принять участие смогут как действующие, так и новые абоненты MEGA. Главное условие — быть абонентом компании с активным тарифом и иметь билет на концерт в выбранном городе.

Как участвовать действующим абонентам:

  1. Ввести ID билета в MegaPay в разделе «Акции».
  2. Дождаться подтверждения проверки билета.
  3. После подтверждения участник автоматически становится участником розыгрыша.

Как участвовать новым абонентам:

  1. Приобрести SIM-карту MEGA и подключить тариф с оплатой минимум за два месяца вперед.
  2. Ввести ID билета в приложении MegaPay.
  3. Получить подтверждение участия.

После подтверждения формируется электронный лотерейный билет, номером которого является абонентский номер участника с присвоенным порядковым номером.

Розыгрыши будут проходить среди зарегистрированных участников концертов в каждом городе тура. Таким образом, посещение Kyrgyz Tour может стать не только ярким музыкальным событием, но и шансом получить новый iPhone 17.

MEGA приглашает всех жителей страны присоединиться к Kyrgyz Tour и вместе отметить 20-летие компании — в атмосфере музыки, энергии и единства.

Разрешение СРНФР при МЭиК КР № 542 от 24.04.2026 на проведение лотереи «Выиграй iPhone 17 в честь 20-летия MEGA».

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/373847/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour
К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
MEGA подвела итоги 2025-го на годовом собрании акционеров
MEGA открывает код 880 для всех абонентов в честь 20-летия компании
30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
Двадцать лет вместе: MEGA делится праздником с абонентами
MEGA — 20 лет, соединяя страну
MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
Популярные новости
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
Бизнес
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
14 мая, четверг
16:22
В селе Ат-Башы не хватает 27 врачей — жители пожаловались на условия в больнице В селе Ат-Башы не хватает 27 врачей — жители пожаловали...
16:20
Памятник хирургу Какиш Рыскуловой открыли в Бишкеке
16:07
Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
16:01
ШОС готовит антитеррористические учения
15:23
Убили козерога и попались. Браконьерам в Нарыне грозит иск на 300 тысяч сомов